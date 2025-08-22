Pasajes en Trenes Argentinos a Mar del Plata: una forma económica de llegar al mar

Tren Buenos Aires – Mar del Plata. Foto: Agencia Noticias Argentinas / Trenes Argentinos.

El clásico tren que une Buenos Aires con Mar del Plata sigue siendo la alternativa preferida para muchos viajeros que eligen la Costa Atlántica sin gastar de más. Con salida diaria desde Plaza Constitución y varias frecuencias que se ajustan según el día, el servicio de Trenes Argentinos combina comodidad, precio accesible y ese encanto especial de viajar sobre rieles rumbo al mar.

La duración estimada del viaje es de aproximadamente 6 horas y 29 minutos para los servicios comunes, mientras que los directos lo realizan en alrededor de 6 horas y 5 minutos.

Según la Agencia Noticias Argentinas, debido a obras en las vías, desde el 19 de agosto hasta mediados de noviembre de 2025, no habrá servicio los días martes, miércoles y jueves desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, ni los miércoles y jueves en el sentido contrario.

Viajar en trenes es la alternativa más económica para los argentinos.

Tren Buenos Aires – Mar del Plata: cómo comprar los pasajes

Los tickets pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones cabecera de Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas de las estaciones intermedias. También es posible comprar los pasajes a través de la web oficial, donde los usuarios acceden a un 10% de descuento por realizar la gestión online.

Además, el servicio ofrece beneficios especiales para ciertos grupos de pasajeros. Los jubilados pueden acceder a un 40% de descuento en la compra de sus pasajes, presentando la documentación correspondiente. Por otro lado, las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar sin cargo, gestionando su pasaje gratuito desde el sitio web de Trenes Argentinos.

Servicio Buenos Aires – Mar del Plata

De lunes a viernes (hábiles): 07:30 y 17:10 hs.

Viernes (hábiles): además, un servicio directo a las 17:10 hs.

Sábados: 06:52 y 14:33 hs.

Domingos y feriados: 07:25 y 14:52 hs.

Servicios Mar del Plata – Buenos Aires

De lunes a viernes (hábiles): 01:18 y 09:59 hs.

Sábados: 01:22 y 10:56 hs.

Domingos y feriados: 00:15 y 15:06 hs.

Domingos (extra): además, un servicio directo a las 23:00 hs.

En Semana Santa, más de 28 mil personas viajaron en trenes de larga distancia lo que representa el doble de pasajeros que en 2019. Fotos: Trenes Argentinos.

Atención: a partir del 19/8 hacia Mar del Plata y del 20/8 hacia Buenos Aires, los días martes, miércoles y jueves no hay servicio por obras.

Precios actualizados agosto 2025:

Primera: $22.000

Pullman: $26.400

*Precios estimados. Los valores pueden variar si la tarifa es T1, T2 o T3.

Con información de Noticias Argentinas