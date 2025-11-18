Finde largo: a dónde viajan los argentinos y propuestas para el próximo feriado

Búsquedas que se repiten en tres destinos: Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro.. Foto: archivo

El verano todavía no empezó, pero el termómetro de las búsquedas ya anticipa una ansiedad que se respira en la calle: los argentinos quieren irse, aunque sea un rato. El próximo fin de semana XXL, del 21 al 24 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, aparece como la última oportunidad del año para escaparse sin culpa, recargar energía y probar un anticipo de vacaciones. En ese mapa, Mar del Plata vuelve a encabezar el ranking como un clásico que nunca pasa de moda.

Según los datos de Booking, ocho de cada diez argentinos sienten que “se merecen” una escapada después de meses intensos de trabajo. Esa sensación, mezcla de premio y necesidad, está impulsando búsquedas que se repiten en tres destinos: Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro. A ellos se suman Bariloche e Iguazú, que reafirman su lugar como apuestas seguras para quienes buscan naturaleza o respiro verde antes del verano.

El termómetro de las búsquedas

Los fines de semana largos de noviembre suelen ser una vidriera para el turismo interno, y esta vez no es la excepción. Ciudades y provincias ya activaron promociones, eventos y una agenda pensada para tentar a viajeros de último momento.

Los cinco destinos más buscados entre el 21 y el 24 de noviembre, según Booking, son:

Mar del Plata

Ciudad de Buenos Aires

Río de Janeiro

San Carlos de Bariloche

Puerto Iguazú

En territorio bonaerense, la foto se repite, pero con matices que marcan tendencias: Tandil, Cariló, Mar de las Pampas y Tigre siguen sumando búsquedas, sobre todo entre quienes buscan descanso, silencio o una escapada gourmet de cercanía.

Un ojo puesto afuera

La sorpresa de la temporada la dio Despegar, que registró un incremento del 65% en las búsquedas respecto al año pasado, con un dato que marca el pulso del deseo viajero: los destinos internacionales crecieron 81%, muy por encima del 44% de los nacionales.

San Pablo, Nueva York, Florianópolis, Río de Janeiro y Punta Cana encabezan esa ola hacia afuera, movida por ofertas, paquetes y opciones de financiación que seducen a quienes quieren cruzar la frontera antes del verano.

En el mapa local, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba mantienen el podio, aunque con crecimientos llamativos: Córdoba sube 80%, Mendoza 50%, Bariloche 40% e Iguazú y Salta 15%. La preferencia por destinos de naturaleza, buena conectividad y propuestas consolidadas marca un patrón que ya se empieza a instalar para la temporada 2026.

Paquetes, cuotas y estrategias

Los paquetes siguen ganando espacio en las decisiones de viaje: pueden implicar hasta un 30% de ahorro, al integrar vuelos y alojamiento con beneficios adicionales. Y la novedad que más mueve la aguja es la posibilidad de pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares, lo que permite organizar el viaje con más margen.

Entre las propuestas para el finde XXL aparecen:

San Pablo: 3 noches por $763.972 (vuelo directo + hotel con desayuno).

3 noches por $763.972 (vuelo directo + hotel con desayuno). Córdoba: 3 noches por $539.682 (vuelo directo + hotel con desayuno).

3 noches por $539.682 (vuelo directo + hotel con desayuno). Nueva York: 2 noches por $1.560.359 (vuelo con escala + hotel con desayuno y gimnasio).

2 noches por $1.560.359 (vuelo con escala + hotel con desayuno y gimnasio). Mendoza: 3 noches por $795.207 (vuelo directo + hotel con desayuno, pileta y estacionamiento).

3 noches por $795.207 (vuelo directo + hotel con desayuno, pileta y estacionamiento). Bariloche: 2 noches por $903.383 (vuelo directo + hotel con jardín, picnic y asador).

En medios de pago, las tarjetas de crédito siguen reinando: 60% para viajes internacionales y 82% para nacionales.

El feriado XL aparece así como una postal anticipada del verano: búsquedas en alza, planes que se arman a último momento y una certeza que se repite cada año, cuando llega noviembre, viajar deja de ser un plan lejano y se vuelve casi una necesidad.

Con información de Noticias Argentinas.