Un alto en el Valle Medio: la pileta de Belisle te invita a frenar en medio del viaje

El balneario municipal de Coronel Belisle, un oasis verde a metros de la Ruta 22.

El mapa del verano suele dibujarse en extremos. Pero en el medio, entre las playas de Las Grutas y los lagos de la cordillera, en los valles fértiles de Río Negro, hay pueblos que te esperan. Lugares donde el agua no es postal turística sino alivio real, donde el camping tiene sombra y el precio no espanta.

En Coronel Belisle, el balneario municipal es ese punto de pausa. Hay viajeros que buscan destinos con nombre propio. Otros viajan con una misión más íntima: descubrir pueblos, encontrarse con su gente, detenerse sin preocupaciones. Para ellos, este lugar aparece casi como respuesta en medio de la ruta.

Muchos de los que pasan por la 22 frente a los pueblos del Valle Medio, ven el predio verde, el reflejo azul del agua, y dicen: “¿Y este lugar?”. La respuesta está a pocos metros del asfalto. Bajo los árboles, entre parrillas y carpas que empiezan a levantarse. Allí, el verano se vive entre familias de la zona que comparten mate, chicos que corren mojados desde la pileta y algún viajero que estira la parada.

En el camping, hace unos días, una familia de Buenos Aires había llegado el día anterior. Venían desde la cordillera, con 38 grados sobre la ruta. Al ver la pileta, frenaron y cuando les contaron que por el mismo precio podían quedarse a pasar la noche, no lo dudaron.

“La verdad es que está hermoso, hay baños, duchas, piletas. Pasamos un día genial y lo más probable es que nos quedemos un par de días más”, contaban, todavía con la piel húmeda.

La pileta se convierte en alivio inmediato para quienes viajan con altas temperaturas sobre la ruta.

Al borde de la pileta, Diego Agüero, intendente de Coronel Belisle, se acerca a hablar de la magia del lugar mientras alrededor el murmullo del agua confirma sus palabras. “Como estamos sobre la ruta, mucha gente para. Con estas temperaturas, hay viajeros que aprovechan para refrescarse un rato y después continúan camino. La verdad es que el agua está impecable y los precios acompañan, así que está para aprovechar”.

Los valores son parte del atractivo. En tiempos donde cada parada se calcula, aquí la cuenta es sencilla: 1.500 pesos para vecinos de la zona y 5.000 para turistas que no son del Valle Medio. El camping funciona bajo la misma lógica accesible, sin categorías ni pulseras diferenciadas.

“El camping tiene el mismo valor que la entrada. Pagás el ingreso a la pileta y podés hacer uso del predio, quedarte a dormir: hay parrillas, baños con duchas e iluminación”.

La propuesta no termina ahí. El municipio proyecta un punto de parada para motorhomes, pensado para ese turismo itinerante que cruza la Patagonia con la casa a cuestas. “Estamos trabajando en un espacio que tenga descarga de aguas grises, provisión de agua potable, electricidad y hasta la posibilidad de instalar lavarropas. Queremos ofrecer la mayor cantidad de servicios. Estamos a la vera de la ruta. Solo hay que tomar la decisión y bajar”, resume el intendente.

La pileta abre de martes a viernes de 14 a 20 y los sábados y domingos de 10 a 20.