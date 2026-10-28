Malvinas en diputados: el oficialismo logró el dictamen para la ley de Defensa de la Soberanía

El Gobierno acelera las negociaciones para destrabar el proyecto de ley sobre la causa Malvinas.

El bloque de La Libertad Avanza, en alianza con sectores dialoguistas, logró este miércoles firmar un dictamen favorable en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El avance se concretó tras un intenso debate en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, marcando un paso determinante para la agenda legislativa del oficialismo en la materia.

El medio NA informó que la normativa busca endurecer las posturas geopolíticas y sancionar a aquellas empresas extranjeras que operen de forma directa o indirecta en las islas. Durante la discusión parlamentaria, el oficialismo introdujo modificaciones estratégicas destinadas a limitar las sanciones exclusivamente a las firmas que posean una participación relevante en los proyectos en disputa.

El esquema punitivo se concentrará de forma directa sobre compañías vinculadas a la explotación petrolera en la región, tales como las británicas Rockhopper y la israelí Navitas en el marco del proyecto Sea Lion. Como parte de los cambios aceptados, se estableció que las multas económicas alcancen montos equivalentes a entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo en casos donde no se pueda determinar un monto fijo.

En paralelo, la iniciativa incorporó cambios estructurales en los órganos asesores al sumar al ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad. Este organismo estratégico continuará integrado por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico, sumando además a autoridades parlamentarias y gobernadores ante situaciones críticas.

Cuáles son las modificaciones presentadas y el escenario político en la Cámara baja

El despacho de mayoría reunió un total de 60 firmas aportadas por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y referentes del espacio Provincias Unidas, sumando a su vez disidencias parciales de otros bloques provinciales. En la vereda opuesta, Unión por la Patria optó por presentar su propio dictamen de minoría con el respaldo de 38 diputados.

Otro de los puntos centrales que generó debate en el plenario fue la modificación del artículo que establecía penas de prisión de entre 5 y 12 años para quienes, bajo financiamiento extranjero, alteraran procesos electorales o manipulasen la opinión pública.

Malvinas: cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía. Foto: gentileza

Tras los reclamos sectoriales, se determinó excluir expresamente de estas sanciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

Se aceptó el pedido para la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, que estará compuesta por ocho legisladores encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Por su parte, sectores opositores minoritarios y la izquierda presentaron dictámenes alternativos propios para manifestar sus reparos frente a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedó formalmente habilitado para ser discutido en el recinto de la Cámara baja durante la sesión prevista para el próximo 12 de noviembre. El oficialismo confía en retener los apoyos necesarios para convertir la ley en un hito de su política exterior y de defensa antes de la finalización del período ordinario.