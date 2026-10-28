Cronología: así fue la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, el operativo por tierra en Argentina y su llegada a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro huyó de su país luego de su derrota electoral del fin de semana ante el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva. Tuvo una escala por Argentina y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada y volvió a despegar hacia Estados Unidos, donde arribó este miércoles por la mañana.

El candidato tenía una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Cronología de Flávio Bolsonaro en su paso y salida de Argentina

Un comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones indicó cómo fue su paso por Argentina y su posterior salida. Tuvo un paso por Ecuador y Estados Unidos fue el destino final.

Martes 27 de octubre: dudas durante la mañana sobre el paradero y la ubicación de Bolsonaro. La Dirección Nacional de Migraciones informó que para las 12 no se registraba el ingreso de Flavio Bolsonaro a la República Argentina. Esto fue por la información que empezó a circular sobre la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, que marcaba que tenía entre sus tripulantes al senador brasileño.

Martes 27 de octubre: a las 22:50 ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, indicaron desde Migraciones horas después.: Iban Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Las autoridades aseguraron que «lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes».

Martes 23:30: la comitiva abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo.

Miércoles 28 de octubre durante la madrugada: escala en Ecuador. Según Infobae, una parada para cargar combustible.

Miércoles 28 de octubre a las 10:24: llegada del avión al aeropuerto Opa Locka. Una estación de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida.

El comunicado de Migraciones sobre la salida de Flávio Bolsonaro

El martes por la noche, la dirección de Migraciones, emitió un mensaje sobre la presencia del candidato brasileño en Argentina:

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Visa para Flávio Bolsonaro y su familia

El presidente Donald Trump es un cercano aliado de la familia Bolsonaro. El lunes denunció que las elecciones de Brasil fueron «amañadas».

Una fuente del Departamento de Estado aseguró que la administración iba a conceder visado al candidato derrotado en el balotaje y a su familia, consignó AFP.