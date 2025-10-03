Una low cost suma más vuelos a Neuquén, Bariloche y Río de Janeiro para este verano 2026

La low cost amplía su conectividad en el verano 2026 con más vuelos a Brasil y la Patagonia.

¿Verano en la playa, en la montaña o en los lagos patagónicos? Una low cost ya puso manos al aire y confirmó que sumará más vuelos para todos los gustos en la temporada 2026. Habrá refuerzos hacia Río de Janeiro, Neuquén y Bariloche tres de los destinos más buscados por los argentinos para escaparse en vacaciones.

Dos nuevos Airbus A321: más vuelos a Brasil y la Patagonia

Una aerolínea ultra low cost de mayor crecimiento en Sudamérica, anunció que ampliará su red de destinos con más vuelos en la temporada de verano 2026. La compañía Jet Smart incorporó dos nuevos Airbus A321 y sumará posiciones en Aeroparque, lo que permitirá reforzar rutas clave hacia Brasil y la Patagonia.

En el caso de Brasil, Río de Janeiro será el principal destino: habrá 23 vuelos semanales desde Buenos Aires, además de conexiones desde Córdoba (5 vuelos semanales) y Mendoza (3 vuelos semanales). También se sumará la nueva ruta a Natal desde el 30 de diciembre, con 7 vuelos semanales, y se mantendrán los servicios a Florianópolis (21 semanales) y Recife (7 semanales).

JetSMART refuerza su oferta con nuevos aviones y más frecuencias hacia Río, Neuquén y Bariloche.

Neuquén tendrá un 35% más de vuelos, con 27 y 28 frecuencias semanales a Buenos Aires, además de 14 y 12 a San Martín de los Andes y 6 a Salta. En Río Negro, la ruta Buenos Aires–Bariloche crecerá un 13%, alcanzando 39 y 38 vuelos semanales en enero y febrero.

“Estamos enfocados en seguir contribuyendo a ampliar la conectividad regional y el desarrollo económico, turístico y social de Argentina y la región. Con el incremento de las rutas y mayor cantidad de frecuencias confiamos en lograr este objetivo”, expresó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART Argentina.

Además, la compañía mantiene activa hasta el próximo 4 de octubre los descuentos promocionales de hasta 35% para vuelos domésticos y hasta 20% para viajes regionales, para volar hasta el 26 de marzo de 2026, con el código promocional SMARTFIT.

Con estas incorporaciones, la low cost busca consolidar su posición en el mercado, ofreciendo más opciones accesibles para los viajeros y fortaleciendo el turismo receptivo hacia la Patagonia y el litoral brasileño, que dos destinos favoritos de los argentinos para este verano.