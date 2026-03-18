Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvias intensas este 18 de marzo: ¿qué pasa con los pasos a Chile?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por intensas lluvias e incluso actividad eléctrica en Neuquén y Río Negro. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones en las rutas por la acumulación de agua y también por las ráfagas de viento que traerá el temporal.

Las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro: las horas más complicadas

Este miércoles se prevé una jornada complicada para el sector cordillerano de las provincias del norte de la Patagonia. Según el anuncio del SMN, el área será afectada por lluvias, «algunas localmente fuertes» y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, «pudiendo ser superados en forma local».

El organismo nacional detalló que las regiones bajo alerta son:

En Neuquén, Los Lagos que abarca principalmente las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, junto a las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil.

que abarca principalmente las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, junto a las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil. En la provincia de Río Negro, las regiones de Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó

En cuanto a la franja horaria más complicada será la noche, aunque se estima que la lluvia perdure durante toda la madrugada hasta marcar el inicio de jueves 19 de marzo.

El pronóstico precisó que si bien el temporal se intensificará en la noche, no se descarta chaparrones aislados durante la tarde. Además también precisó que otro factor determinante que podría complicar el tránsito en las rutas es el viento que registrará ráfagas de hasta 60 km/h.

Las rutas en Neuquén y Río Negro bajo alerta

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, los caminos donde se recomienda circular con precaución por ser los más transitados, son los siguientes:

Ruta Nacional 40: afectada en el tramo Siete Lagos (entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes) y en el acceso a Junín de los Andes. Vialidad reportó calzada mojada y sectores con baja adherencia.

Ruta Nacional 234: tramo que conecta la RN 40 con el Paso Internacional Pino Hachado, si bien la alerta más fuerte está al sur, este sector mantiene inestabilidad residual.

Ruta Nacional 231: tramo hacia el paso Internacional Cardenal Samoré. Vialidad recomienda extrema precaución por visibilidad reducida y lluvias fuertes.

Ruta Provincial 13: Tramo Zapala – Litrán. Presenta sectores con barro y baches; la visibilidad puede verse afectada por bancos de niebla.

Ruta Provincial 23: recorre la zona cordillerana desde Aluminé hasta Junín de los Andes. Es una ruta con tramos de ripio que se vuelven complejos con lluvia persistente.

Ruta Provincial 48: acceso al Paso Internacional Hua Hum. Calzada de ripio con acumulación de agua en sectores bajos.

Ruta Provincial 60 y 61: accesos al Parque Nacional Lanín (Lago Huechulafquen y Paimún).

Ruta Provincial 62: tramo San Martín de los Andes hacia el Paso Carirriñe.

Alerta por lluvia: ¿qué pasa con los pasos a Chile?

Sobre los pasos fronterizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuál es el estado de los cruces a Chile más utilizados que se sitúan en Neuquén y detallaron: