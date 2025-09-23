Bariloche promociona su verano en el Buenos Aires Challenger 2025, uno de los evento de tenis más importantes

La marca Bariloche tendrá presencia en el court principal y en el patio gastronómico del Buenos Aires Challenger 2025.

San Carlos de Bariloche suma una nueva estrategia de promoción turística al participar como sponsor del Buenos Aires Challenger 2025, uno de los torneos más destacados del circuito tenístico nacional. La iniciativa es impulsada por el EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística), que busca posicionar la marca Bariloche en un escenario clave para atraer visitantes de cara a la temporada de verano.

“Es una competencia de tenis que sucede en Buenos Aires, en el Racket Club, el club que era de Vilas, ubicado en Palermo. Participan tenistas internacionales y también argentinos, y el torneo se desarrolla del 21 al 28 de septiembre. Hay presencia de Bariloche en el patio gastronómico, donde estará Hard Rock y otras propuestas”, explicaron.

Durante el certamen, que convoca a miles de espectadores y deportistas en la Ciudad de Buenos Aires, se desplegarán diversas acciones de visibilidad. Entre ellas, una pantalla LED exclusiva en el patio comercial con contenidos institucionales de Bariloche; la presencia de la marca en el court principal; y un espacio propio en el sector gastronómico con identidad visual de la ciudad.

Los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, juegos interactivos y zonas de relax ambientadas con la identidad visual de la ciudad.

El espacio de Bariloche está diseñado para que los visitantes se sumerjan en la propuesta turística: sombrillas, puffs, livings y zonas de relax ambientadas con la estética característica de la ciudad. Además, podrán degustar chocolates regionales, recibir material institucional y participar de juegos interactivos con premios, mientras se acercan al destino a través de experiencias lúdicas y sensoriales.

Desde el EMPROTUR destacaron que la acción es fundamental para conectar con visitantes del segmento ABC1, un público clave en la estrategia de promoción para la temporada de verano. “La oportunidad de mostrar la identidad de Bariloche en un evento deportivo de alcance nacional permite ampliar el reconocimiento del destino entre quienes tienen alto potencial de viaje”, señalaron.

La participación en el Buenos Aires Challenger 2025 forma parte de una agenda más amplia que tendrá continuidad este fin de semana en la Feria Internacional de Turismo (FIT), considerada la más importante de Argentina y una de las principales de Latinoamérica, consolidando la estrategia de Bariloche de mostrar su oferta turística desde la Cordillera al mar.