Una oportunidad para viajar más: Banco Nación lanzó descuentos y cuotas en turismo

El plan “Turismo BNA” incluye pasajes, hoteles y alquiler de autos con rebaja del 25 % y cuotas sin interés. Foto: gentileza.

El Banco Nación presentó la campaña “Turismo BNA”, que ofrece beneficios para viajar más fácil y económico en los próximos meses. El plan incluye reservas de hoteles, hosterías, cabañas, pasajes aéreos de cabotaje en Aerolíneas Argentinas, tickets en Despegar, transporte terrestre y alquiler de autos. La propuesta aplica a quienes abonen con tarjetas Visa o Mastercard del banco, o a través de la aplicación BNA+.

Según explicaron desde la entidad, la iniciativa busca dinamizar el consumo, fomentar el turismo local y brindar facilidades de pago en un contexto económico desafiante. Los usuarios podrán acceder a un 25 % de descuento y financiar sus viajes en hasta 12 cuotas fijas, sin costos ocultos ni intereses adicionales.

Pagando a través de MODO BNA+, se puede obtener 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles y alojamientos seleccionados. La misma financiación aplica para el alquiler de autos, ideal para quienes quieren moverse con libertad durante sus vacaciones.

La promoción del Banco Nación estará disponible hasta el 30 de septiembre en comercios y agencias adheridas. Foto: Gobierno de Río Negro.

La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre, por lo que recomiendan a los interesados organizar con tiempo sus reservas y verificar disponibilidad en los comercios adheridos. “Es una oportunidad para planificar escapadas de primavera o dejar ya contratadas las vacaciones de verano con un ahorro considerable”, señalaron desde el banco.

Para quienes disfrutan de viajar, esta campaña representa una opción concreta para disfrutar de nuevas experiencias sin comprometer el presupuesto familiar. La propuesta combina precios accesibles con la posibilidad de pagar en cuotas, lo que convierte a septiembre en un mes ideal para organizar escapadas o vacaciones en cualquier rincón del país.