Sierra Grande se enciende este fin de semana: la Fiesta de las Sierras del Sur reúne música, danza y artistas de todo el país

El predio de la Casita de Chocolate se prepara para dos noches de música y baile al aire libre.

Sierra Grande ya siente la previa. En las calles, en los ensayos y en los grupos de WhatsApp donde se coordinan viajes, la energía se multiplica. Este fin de semana llega una nueva edición de la Fiesta de las Sierras del Sur, dos jornadas donde la música y la danza se convierten en punto de encuentro para artistas, familias y visitantes de toda la Patagonia.

El evento, organizado por la Asociación Civil Somos Danza y auspiciado por la Municipalidad local, se desarrolla en el predio de Somos Danza, conocido como la Casita de Chocolate, un espacio que cada año se transforma en escenario festivo. La apertura será a las 20 horas tanto el sábado 6 como el domingo 7 de diciembre, con la bienvenida formal a cargo de la intendenta.

Desde la organización calculan seis horas de espectáculo por noche, con una grilla amplia que reúne folklore, carnaval norteño, bombos y boleadoras, canto patagónico y propuestas de distintas provincias. Además de los aportes del municipio, el encuentro se sostiene gracias al acompañamiento de emprendedores locales, comerciantes y la familia del ballet.

Los artistas: dos noches completas de escenario

Sábado 6 de diciembre

Apertura 20:00 – Predio Somos Danza (Casita de Chocolate)

Traé tu reposera.

Traé tu reposera. Actúan:

Franco Coria

Tres a la Izquierda

Pichi Anai

Flor del Campo

Auquinco (bombos y boleadoras – Mar del Plata)

Sentimiento Serrano

Daniel Cantos (interpreta el himno local, llega con apoyo de la Secretaría de Cultura de Río Negro)

Fortín Sureño

Copla y Misterio (Puerto Madryn)

Huechelu

Luna Carpera (Trelew)

Somos Danza

Llokallas (cierre de la noche – carnaval norteño)

Domingo 7 de diciembre

Apertura 20:00 – Predio Somos Danza (Casita de Chocolate)

Traé tu reposera.

Traé tu reposera. Actúan:

Franco Coria

Aves de Libertad

Pichi Anai

Flor del Campo

Auquinco

La Entramada (Bahía Blanca)

Dejando Huellas

Fortín Sureño

Copla y Misterio

Daniel Cantos

Luna Carpera

Somos Danza

Censura (General Conesa – cierre de la noche)

La presencia de delegaciones de Pico Truncado, Batán, Buenos Aires, Bahía Blanca, Puerto Madryn, Trelew y grupos de la propia Sierra Grande da cuenta del alcance regional del evento. “Son muchos los grupos que nos acompañan y eso nos emociona. Esta fiesta se arma con trabajo colectivo y con muchísimo amor por la danza y la música”, remarcan los organizadores.