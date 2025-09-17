¿Te imaginás dormir en un antiguo silo? un glamping de lujo rodeado de naturaleza

Los silos reciclados se transforman en habitaciones de lujo con jacuzzi y vistas al campo pampeano.

A solo noventa minutos del Obelisco, la rutina urbana se disuelve al atravesar los caminos que llevan a Estancia Las Marías. La propuesta no es un hotel tradicional, es un refugio donde el campo se cruza con el diseño, la comodidad y la posibilidad de dormir bajo un techo de miles de estrellas. Domos, silos reciclados y espacios amplios invitan a vivir el paisaje bonaerense de otra manera.

El corazón de la experiencia son los silos convertidos en hoteles de lujo. Antes depósitos de trigo, hoy ofrecen dos pisos completos, con habitaciones amplias, camas Queen Size o dos camas Twins, baño privado y espacios de relajación como jacuzzis y terrazas. Desde la planta baja, los visitantes disfrutan de la privacidad y la comodidad de un jacuzzi propio, mientras la naturaleza rodea cada ventana y puerta.

Entre las comodidades interiores, el hospedaje ofrece cocina equipada con horno eléctrico y pava, aire frío/calor, Smart TV y WiFi de alta velocidad. Cada detalle está pensado para que los turistas no solo descansen, sino que también puedan sentirse en casa, con un nivel de confort que no se espera encontrar en medio del campo.

Domos y áreas de fogón completan la propuesta de un glamping pensado para relajarse y disfrutar en familia.

El exterior suma otra dimensión: áreas de fogón y parrilla permiten desayunos y cenas al aire libre, mientras el cielo se transforma en un espectáculo nocturno que invita a la contemplación. Las familias que viajan con mascotas encuentran en el silo Girasol un lugar petfriendly donde los animales pueden acompañar la experiencia sin restricciones, un plus que cada vez valoran más los visitantes.

El entretenimiento se completa con una pileta climatizada, sauna, juegos de mesa y senderos para recorrer el campo y disfrutar del amanecer. Las jornadas cálidas y la llegada de la primavera animan a que los huéspedes salgan, recorran los alrededores y se conecten con la naturaleza, mientras la estancia sigue ofreciendo el lujo y la comodidad que caracteriza al alojamiento.

Cada fin de semana, los dueños reciben personalmente a los visitantes, comparten historias del lugar y acompañan cada experiencia. La propuesta no es solo dormir y descansar: es sentir el campo pampeano en su máxima expresión, combinar la vida rural con el lujo moderno y ofrecer momentos para todos los gustos, desde la contemplación del cielo hasta actividades más activas.

Piscina climatizada y sauna: el confort que se combina con la inmensidad del paisaje.

En menos de dos horas de la ciudad de Buenos Aires, Estancia Las Marías ofrece un fin de semana poco habitual, con la posibilidad de desconectarse del ruido urbano y sumergirse en un refugio donde el lujo, la naturaleza y la tranquilidad se entrelazan. Dormir bajo miles de estrellas deja de ser un sueño lejano y se transforma en una experiencia tangible, donde cada detalle invita a relajarse, disfrutar y volver a mirar el mundo desde otro lugar.

Con información de Noticias Argentinas.