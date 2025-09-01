Villa Pehuenia Moquehue: el cerro Batea Mahuida cerró su temporada 2025

El parque de nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, cerró anticipadamente su temporada 2025 debido a la falta de nieve en la cordillera neuquina. Foto: archivo.

El parque de nieve Batea Mahuida, uno de los destinos de nieve más emblemáticos de Villa Pehuenia-Moquehue, dio por finalizada la temporada invernal 2025. La decisión fue comunicada oficialmente por la comunidad mapuche Puel, que gestiona el centro, en un año que será recordado por la falta de nevadas en la cordillera neuquina.

Batea Mahuida cerró su temporada 2025: hasta cuándo tendrán validez los pases

Desde la administración confirmaron que los pases comprados en línea para la temporada baja y que no pudieron utilizarse a raíz de las condiciones climáticas, tendrán validez en 2026, garantizando así a los visitantes la posibilidad de disfrutar del parque en la próxima temporada.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la comunidad agradeció a todos quienes hicieron posible el funcionamiento del cerro este año: personal de medios de elevación, pisteros, socorristas, maquinistas, instructores, enfermeros, choferes, cocineros, administrativos, fotógrafos, confitería, boletería y rentals.

También destacaron el acompañamiento de las autoridades provinciales, los municipios de Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, y la propia comisión directiva de la comunidad Puel.

La temporada 2025 fue especialmente compleja en toda la cordillera neuquina. La escasez de nieve impidió que Batea Mahuida pudiera extender su actividad como en años anteriores, cuando era posible mantener pistas abiertas hasta entrada la primavera.

Aun así, la comunidad Puel valoró el compromiso de los equipos y el apoyo de los visitantes, y se prepara para encarar con renovadas expectativas la temporada 2026.