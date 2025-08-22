¡Bendita nevada! Así de hermosa está Villa Pehuenia Moquehue, y el Cerro Batea Mahuida invita a esquiar

Batea Mahuida vuelve a recibir a familias y visitantes con pistas abiertas, excursiones y paisajes de ensueño entre araucarias y lagos.

Llegó la nieve a Villa Pehuenia Moquehue y la pequeña aldea de montaña propone disfrutar paisajes de ensueño, nuevos miradores y sendas para quienes buscan el contacto real con la naturaleza. Porque no hay mejor manera de conocer Villa Pehuenia Moquehue que dejarse sorprender y esquiar en el parque de nieve Batea Mahuida, en medio de un paisaje lleno de araucarias y lagos hermosos.

La secretaria de Turismo, Eugenia Napolitano, cuenta que: «El pueblo está hermoso. Está nevando desde ayer: nevó todo el día y hoy la nieve continuó hasta el mediodía, el paisaje está espectacular. Tenemos nieve tanto en el pueblo como en las cumbres, se acumuló bastante».

Ubicado en Villa Pehuenia, Neuquén, Batea Mahuida se destaca por ser uno de los centros de nieve más familiares y accesibles del país. Ofrece cuatro medios de elevación de arrastre, escuela de esquí, pistas de trineo, restaurante y servicios completos en la base. Por estos días, el cerro había anunciado que por la falta de nieve solo estaría abierto para peatones, pero hoy volvió a abrir sus puertas con alegría.

Paisaje invernal: Villa Pehuenia Moquehue se viste de blanco y ofrece postales de araucarias y lagos.

«La nieve llegó ayer, acumulando unos 40 a 45 cm en la base y en las pistas del Batea. Se abrió parcialmente el sector de trineos y para esquí está habilitado el telesquí con tres pistas disponibles«, dice Javier, parte del equipo del parque de nieve.

«La verdad es que la nieve es muy buena, y va a depender de la continuidad de nevadas y del clima de los próximos días: que no llueva y que las temperaturas no sean muy altas. La intención es que mañana, sábado o domingo, también se pueda abrir el Tibar, porque ahora está subiendo bastante gente y el panorama está muy lindo».

Además, están habilitadas las excursiones en motos de nieve y las caminatas con raquetas mapuches, conocidas como chihuas.

«El pueblo se ve hermoso y, por suerte, se vienen un par de días de temperaturas frías, aunque despejadas, lo que permitirá disfrutar de buenos días de nieve sin que se derrita rápido. Por lo que vemos, este fin de semana el parque de nieve va a estar funcionando perfectamente», sostuvo Napolitano.

Batea Mahuida habilitó sus telesquíes y tres pistas de esquí para disfrutar la nieve.

En la base también se alquilan equipos de esquí. Generalmente las familias pasan el día en el lugar; como no todos esquían, muchos llevan sillas o reposeras, como si fuese una playa, y se quedan disfrutando del paisaje sin pagar nada. Cuenta con una confitería con platos típicos de comida rápida, bebidas calientes y frías, y un plato del día elaborado con productos regionales y sabores de la cordillera.

Para más información, servicios y excursiones: Instagram @bateamahuida y www.cerrobateamahuida.com.

Circuitos de sendas y miradores en Villa Pehuenia

Villa Pehuenia Moquehue no solo invita a disfrutar de la nieve en Batea Mahuida, sino que también ofrece recorridos que permiten sumergirse en la naturaleza sin salir del corazón del pueblo. Una de las caminatas imperdibles es hacia el Mirador Portal de Pehuenia. El recorrido comienza en la oficina de información turística, sobre la RP13, cerca del Centro Cívico. Tras avanzar unos 475 metros por la senda protegida e iluminada, se llega a un mirador de dos niveles con vistas impactantes al cordón montañoso y al lago.

La senda continúa por un tramo elevado tipo puente que acerca a las costas del lago, ofreciendo panorámicas únicas. Finalmente, después de recorrer unos 1.400 metros más, se alcanza el nuevo Portal Pehuenia, un punto panorámico que ya se ganó la admiración de miles de visitantes. Allí, imponentes letras corpóreas con el nombre del pueblo, bancos para descansar y un soporte para fotos selfie invitan a detenerse y guardar el recuerdo.

Las bajas temperaturas y los días despejados aseguran que la nieve se mantenga durante el fin de semana.

Otro recorrido destacado parte del Muelle Turístico y Paseo Recreativo, un ícono de Villa Pehuenia. Desde la oficina de turismo, se caminan unos 700 metros entre aire de montaña y paisajes urbanos de naturaleza hasta llegar al primer mirador, con vistas excepcionales del lago Aluminé y la península.

Avanzando 200 metros más, un segundo mirador cercano a la playa del lago permite observar el cerro Chañy y el Área Natural Protegida que conserva araucarias y ñires. Finalmente, un tercer mirador, algo más elevado, ofrece una perspectiva completa del cordón montañoso, el muelle y la península.

Y la nueva senda urbana, es un circuito pensado para peatones que conecta el Centro Cívico con miradores panorámicos del Lago Aluminé y la cordillera. Instalaciones típicas de montaña y caminos señalizados hacen de esta experiencia un paseo accesible y memorable.