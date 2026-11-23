La Hermana Vitalina (derecha) junto a una feligrés. Llegó desde El Salvador y ayudó a recuperar la historia del Camino de la Fe.

Cuando la hermana Vitalina Leiva llegó desde El Salvador al norte neuquino, en octubre de 2009, poco conocía de ese territorio. La misión pastoral la llevó hasta el departamento Minas, donde comenzó a recorrer parajes, visitar familias y compartir la vida cotidiana de comunidades con costumbres y tradiciones diferentes a las de su país. Diecisiete años después, Andacollo es el lugar que siente como propio.

Integrante de la congregación Hijas del Divino Salvador, encontró en esa tarea una forma de construir vínculos que fueron mucho más allá de las celebraciones religiosas. El contacto cotidiano con los pobladores le permitió conocer sus historias, sus prácticas de fe y las personas que, muchas veces lejos de los espacios institucionales, sostienen las tradiciones religiosas de cada comunidad.

Ese conocimiento del territorio también tuvo un papel importante en la construcción del Camino de la Fe, un recorrido que une capillas, santuarios, monumentos y expresiones de religiosidad popular desde Ailinco hasta Villa La Angostura. Vitalina fue una de las personas que aportó información y testimonios para recuperar parte de esa memoria espiritual.

Andacollo, el destino donde una hermana salvadoreña ayudó a recuperar la memoria de la fe.

De El Salvador al norte neuquino

La historia de Vitalina comenzó en el departamento de San Vicente, en El Salvador. Creció en una familia numerosa, integrada por once hermanos, con una fuerte formación en la fe católica y el respeto por las tradiciones familiares.

Hace 37 años decidió consagrar su vida a Dios e ingresó a las Hijas del Divino Salvador, una congregación que desarrolla su misión inspirada en el carisma educativo de Don Bosco, con especial atención a la formación de niños y jóvenes.

Su llegada a la Argentina se produjo hace 17 años. Primero permaneció cuatro meses en Zapala, donde conoció las particularidades del invierno patagónico. En octubre de ese mismo año se trasladó al departamento Minas junto a otras dos religiosas para acompañar la pastoral parroquial.

La presencia de la congregación en la Diócesis de Neuquén había sido solicitada por el entonces obispo, monseñor Marcelo Melani. Para Vitalina, aceptar ese destino formaba parte de su compromiso religioso.

«Hace 37 años me consagré a Dios y le prometí ir donde Él me envíe. Mis superiores me propusieron el norte neuquino y acepté sin conocerlo, para compartir la fe y acompañar a las comunidades», recordó. Con los años, aquel destino desconocido se transformó en un lugar de pertenencia. La adaptación también fue posible gracias a quienes la recibieron y le enseñaron las costumbres de la región.

«Mi pueblo querido, he aprendido mucho de la gente bella que vivió y vive en Andacollo. La paciencia que tuvieron los primeros años para enseñarme cómo se vive en otra cultura. Los quiero mucho y me siento querida por todos», expresó.

Las capillas, mucho más que lugares de oración

La tarea pastoral de Vitalina incluye visitas a hogares, especialmente de personas enfermas, adultos mayores y quienes atraviesan situaciones de soledad. También acompaña espiritualmente a las familias y participa de las celebraciones religiosas en distintas localidades y parajes.

Las distancias y las condiciones geográficas del norte neuquino requieren una organización particular. Las visitas familiares, las celebraciones periódicas y las misas cada quince días permiten mantener el vínculo con los pobladores. En los lugares donde no hay capillas, algunas viviendas particulares abren sus puertas para recibir a los vecinos y compartir momentos de oración.

En ese entramado comunitario, las capillas ocupan un lugar central. No solamente son espacios destinados a las celebraciones, sino también puntos de encuentro donde se conservan costumbres y se fortalecen los vínculos entre vecinos.

«La capilla significa mucho para las comunidades, un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos que viven y practican la misma fe, un lugar sagrado donde se puede pasar un momento a solas con el Dios de la Vida», explicó.

Las fiestas patronales, las novenas y los encuentros de oración expresan las particularidades de cada localidad. Desde la pastoral también se promueve que las comunidades acompañen las celebraciones de otras localidades, bajo el lema diocesano «Una comunidad para todas las comunidades».

Los protagonistas que mantienen viva la religiosidad popular

El conocimiento que Vitalina construyó durante sus años en el departamento Minas resultó especialmente valioso cuando comenzó a tomar forma la Ruta de las Capillas, iniciativa que luego dio paso al actual Camino de la Fe.

Su aporte consistió en identificar espacios religiosos, acercar referencias y recuperar datos que conocía a través de su trabajo cotidiano con los pobladores. No se trataba solamente de reconocer edificios o establecer ubicaciones: también era necesario registrar las prácticas y los protagonistas que sostienen la espiritualidad de cada paraje.

«Tuve la dicha de ser parte del trabajo de la Ruta de las Capillas, actualmente el Camino de la Fe. Aprendí mucho y aporté datos importantes de las capillas después de algunos años de estadía en el departamento Minas. Se realizó un hermoso trabajo en aquellos años», recordó.

Entre esos saberes, destacó especialmente el papel de los bautizadores, de las personas que rezan durante los velorios, de quienes organizan novenas en las casas de familia y de los celebradores de la Palabra. Son hombres y mujeres que cumplen una función importante en la vida religiosa de sus comunidades y que transmiten prácticas aprendidas de generaciones anteriores.

Muchas de esas tareas no tienen visibilidad fuera de los propios parajes, pero forman parte de una memoria colectiva que permite comprender cómo se construye y se mantiene la religiosidad popular en el norte neuquino.

Un recorrido por la memoria espiritual de Neuquén

Desde Ailinco hasta Villa La Angostura, el Camino de la Fe reúne expresiones del patrimonio religioso y cultural neuquino. Cada capilla, santuario o monumento guarda una historia vinculada con las comunidades que lo construyeron y con quienes encontraron allí un espacio para compartir sus creencias.

La experiencia de Vitalina suma a ese recorrido la mirada de quien llegó desde otro país y encontró en el norte neuquino un lugar de pertenencia. Su aporte permitió recuperar referencias y testimonios que ayudan a comprender la dimensión comunitaria de ese patrimonio.

Desde Andacollo continúa con su tarea pastoral, entre visitas, celebraciones y encuentros con las familias. Diecisiete años después de su llegada, conoce las historias de una región que al principio le resultaba ajena y que hoy considera su pueblo.

Con información de Neuquén Informa.