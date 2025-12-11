¿Y si un verano de estos…? la nueva tira de Chelo Candia en el Voy y una respuesta para pensar

Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 625 hace una simple pregunta. Como lo explica Chelo, algo para pensar "este verano, mientras disfrutamos de nuestro hermoso río en la isla Jordán, en el Arroyón, en Paso Córdoba, en la isla 58 o 92, en el balneario municipal de Pomona o Conesa, en el Cóndor... Es una pregunta para hacernos en el Lago Pellegrini, en el Mari Menuco y también mientras disfrutamos el mar en las Grutas... En realidad, es una simple pregunta para hacernos en cualquier época del año, mientras abrimos nuestras canillas para beber o cocinar".