Weretilneck candidato: la Justicia también rechazó la impugnación de Rulli

En la presentación, Rulli insistió en la validez de su palabra como afiliado.

(Foto: Marcelo Ochoa)

Tras la presentación hecha en las últimas horas por el ex secretario general de la Gobernación Matías Rulli contra la candidatura de Alberto Weretilneck, el Tribunal Electoral Provincial informó hoy que rechazó “in límine” el planteo recursivo por la revocación de la resolución partidaria donde se proclama la nómina de precandidatos de cara a las elecciones del 7 de abril.

A pesar de que sigue dentro del espacio oficialista, Rulli “no está legitimado para presentar la demanda” ya que consideraron que “no es apoderado de ninguna lista y no pudo demostrar el agravio directo que la Corte Suprema estableció como doctrina de legitimación para este tipo de impugnaciones”.

En este sentido, desde el TEP señalaron que “los legitimados para formular impugnaciones no son los afiliados en general sino los apoderados de las listas que se hubieren presentado”, de la que el ex funcionario no está a cargo.

Finalmente, las autoridades concluyeron que Rulli “carece de legitimación activa para su pretensión, en tanto no se verifica cuál es el perjuicio concreto que a su condición de afiliado le produce la proclamación partidaria que abriría esta instancia judicial”.

El ex funcionario, quien integraba la mesa dirigencial, se acercó a la Junta Electoral Partidaria para impugnar una nueva candidatura del gobernador Weretilneck. “No voy a acompañar una candidatura que viola la constitución provincial, no podemos ser cómplices de un golpe de Estado jurídico”, había declarado esta mañana.