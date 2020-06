Weretilneck cruzó a Juntos por el Cambio en el Senado: "fue una tomada de pelo"

El senador rionegrino Alberto Weretilneck tuvo una llamativa participación en la Cámara Alta, este jueves, cuando emitió duras críticas contra el interbloque de Juntos por el Cambio, y cronometró cuántos minutos de debate sobre la pandemia se aplicaron en el recinto.

Sucede que la ahora oposición se desconectó de la sesión en curso, a manera de repudio ante los temas puestos en la agenda parlamentaria, argumentando que no iban a discutir temas que no tuvieran que ver con la situación que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus.

En ese contexto, Weretilneck apuntó que "durante el debate de la modificación de la Ley de Educación me tomé el trabajo de anotar los tiempos". Así, estimó que "la discusión nos llevó a todos 210 minutos, de los cuales el Interbloque de Cambiemos usó 133 minutos, es decir el 60% del debate".

En esta situación, el pueblo argentino necesita que abordemos todos los temas que la actualidad nos dispone. No permitamos que el Senado se convierta en un show circense, que es donde nos quieren llevar". Alberto Weretilneck - senador rionegrino

De esta manera, graficó que Juntos por el Cambio habló durante ese plazo de temas que no tenían que ver específicamente con las cuestiones que hacen a la pandemia.

Por ese motivo, el ex gobernador interpretó que "lo de hoy fue una tomada de pelo. Nos dieron una clase de moralidad y respeto cuando no respetaron ni siquiera lo que estábamos discutiendo".

"Nos quieren llevar a un show circense. Si Cambiemos dice que no discute de otro tema que no sea relacionado al COVID-19, sean coherentes. No se pueden invertir más de dos horas hablando de 50 temas que no tenían absolutamente nada que ver con el debate", agregó al respecto.

Durante este jueves y con el voto de todos los senadores presentes, el Senado aprobó hoy la Ley de Alquileres y un proyecto para modificar la inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas.

Juntos por el Cambio y sus aliados se retiraron después de votar favorablemente la ley de Educación a Distancia, en desacuerdo con la inclusión de temas que no estuvieran vinculados con la pandemia de coronavirus.