Weretilneck: “Yo estoy de acuerdo con ampliar la Corte Suprema”

P: Senador, su proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal genera sospechas y suspicacias sobre un acuerdo con el oficialismo. Tal vez menos por el contenido que por la oportunidad, en medio de una dura pelea en el gobierno por la designación del próximo procurador…

R: Primero: el hecho de integrar un partido provincial me permite presentar en el Senado proyectos que pueden coincidir o no con otros de otros partidos nacionales. Este recoge antecedentes de un proyecto de Pichetto y Pinedo, de Lousteau y Crexell, opiniones y puntos de vista de Parrilli y Doñate, y antecedentes en otros países, como EE.UU., Brasil, Italia y países nórdicos. Creo que se trata de un proyecto que no es rechazado dogmáticamente por nadie y está presentado en el momento oportuno. No se puede demorar más la designación del procurador: ya vamos para dos gobiernos con una crisis política en torno al Ministerio Público y es importante encontrar una salida intermedia. Creo que es este proyecto, que es equidistante de las dos coaliciones. Tiene elementos que ya han sido utilizados en otros países del mundo, como la cantidad de votos necesarios para ser electo y la duración en el cargo.

P: De hecho, flexibiliza y hace más laxa la exigencia para su elección en el Senado…

R: El problema que tenemos es que todo el mundo piensa que lo que se está debatiendo tiene que ver con la coyuntura político-judicial… Mire, si este proyecto hubiera estado vigente, probablemente Macri habría podido designar a (Inés) Weinberg de Roca, porque estaba mucho más cerca de la mayoría absoluta. Y hoy tendríamos un presidente del Frente de Todos y un procurador propuesto por Macri. Además, el hecho de que la duración del cargo sea cinco año lo pone al alcance de tomar esta decisión. Yo entiendo lo que nos pasa a todos: votar a una persona a perpetuidad para conducir la institución más importante de la justicia es una cuestión que a todos nos preocupa.

P: ¿Pero el riesgo implícito no es que, en lugar de fortalecer la procuración, lo que se haga es debilitarla, mediante su politización?

R: Yo creo que es lo contario. Todas aquellas funciones y actividades que no son evaluadas permanentemente, terminan devaluadas. Si se analiza la conformación no solo del Tribunal de Enjuiciamiento, sino el mecanismo de evaluación de la conducta del Ministerio Público y la condición de perpetuidad del procurador, las condiciones actuales impiden la eficiencia y la eficacia. En cambio, si se limita el cargo del procurado a 5 años, con una reelección, y en ese período es observado por la ciudadanía, la prensa, inclusive de todos nosotros, vamos a tener un procurador que va a ir rindiendo cuentas sobre su conducta y desempeño.

P: La duda sigue siendo la oportunidad. ¿No se está aumentando el nivel de discrecionalidad con el que puede actuar la política, en un contexto de alta polarización? Además, ¿no se pondría a la procuración a merced de las mayorías circunstanciales?

R: Vamos a suponer que Alberto Fernández no es reelecto. Y va a haber un procurador designado por él con tres años de mandato. No tendría ningún sentido para el próximo presidente generar ninguna acción sobre el procurador cuando le quedan dos años de mandato. El plazo le quita presión política al cargo. Lo que genera la presión política es la perpetuidad. A mí me parece que el cargo va a tener mayor visibilidad y ya nadie va a dejar de saber qué es lo que hace y qué es lo que pasa en la procuración.

P: Es difícil no leer políticamente este movimiento. Los fiscales son los encargados de investigar los delitos federales y los casos de corrupción...

R: Está bien. Pero nosotros estamos planteando que ningún fiscal pueda ser trasladado sin su consentimiento. Ya eso limita cualquier poder de discrecionalidad del procurador o de quien sea. En el Tribunal de Enjuiciamiento, de los 9 miembros, el gobierno de turno tendría 3miembros, con un representante del Ejecutivo y dos por la mayoría de la comisión bicameral de seguimiento. Con 3 de 9, es imposible ejercer algún tipo de presión o persecución a los fiscales.

P: ¿Discutió el proyecto con el oficialismo?

R: Con el único que lo hablé fue con el senador (Martín) Doñate (titular de la comisión de seguimiento del Ministerio Público Fiscal). Se lo envié y conversé con él, porque tenemos una relación personal. Le pareció que no es descabellado lo que se estaba planteado y dijo que lo iba a profundizar en el interior del bloque.

P: En las audiencias de la comisión de Justicia, los especialistas desaconsejaron reducir la exigencia de los dos tercios para la elección en el Senado.

R: Los especialistas son propuestos por los bloques. Y en la última semana fueron los propuestos por Cambiemos, expresaron una posición. Yo estoy de acuerdo con las dos terceras partes cuando se va a elegir a una persona a perpetuidad. Si el cargo dura cinco años se justifica la quita de esa exigencia.

P: El miércoles debería presentar sus conclusiones en consejo que asesora al presidente sobre cambios en la Justicia. Trascendió que propondría ampliar la Corte a 9 miembros. ¿Cuál es su posición?

R: Yo estoy de acuerdo en ampliar la Corte. No digo el número, pero estoy de acuerdo. Porque hoy, con tres voto se define cualquier recurso. Y es demasiado poco para la situación en la que se encuentra el país y para el control de constitucionalidad. No planteo la ampliación por una cuestión circunstancial, política, coyuntural. Tres votos para resolver las cuestiones constitucionales es muy poco. Yo hace unos meses presenté un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Creo que es el gran problema que tiene hoy la justicia: para designar un juez se tardan tres años, aparte de los que ha pasado con los traslados…

P: ¿Qué responde a la impresión de que con este proyecto es funcional a la estrategia del kirchnerismo para la justicia?

R: A mí no me dice nada que sea o no funcional. Estoy convencido que esto es lo que el ministerio público necesita hoy. Ahora, las opiniones que haya en los sectores políticos y en el periodismo corren por cuenta de quienes las plantean. Creo que es un proyecto que, si sale, va a ser reconocido como algo que cambiará la historia del Ministerio Público Fiscal, que ha sido traumática desde su creación por la reforma constitucional.