YPF invertirá 2.700 millones de dólares si aceptan su propuesta de canje

La petrolera de bandera YPF invertirá 2.700 millones de dólares a nivel país en el 2021 si logra que le aprueben su última propuesta de canje de deuda que asciende a los 6.200 millones de dólares. De conseguir su objetivo, las inversiones en Vaca Muerta serán de 1.300 millones de dólares lo que implica uno 48% del total.

El anuncio significa la primera vez en la historia que la firma informó su plan de inversiones anual y lo hizo con el principal objetivo de dar claridad a los inversores sobre lo que harán con el dinero si logran reestructurar su deuda.

Los US$ 2.700 millones que promete invertir YPF significan un salto del 73% en comparación a lo que desembolsó la firma el año pasado, que fue de US$ 1.600 millones.

El plan de inversiones muestra que YPF planea destinar unos US$ 800 millones para la producción convencional, que sumados a los US$ 1.300 millones que desembolsará en Vaca Muerta, dan un total de US$ 2.100 millones para el segmento del upstream. Un salto del 90% en las inversiones respecto al 2020 que estuvo signado por la pandemia.

Ante esta la última propuesta de la firma que mostró mejoras, el mercado reaccionó de manera favorable en la jornada de hoy y las acciones de YPF se recuperaron más de 6% en Wall Street. Un buen desempeño que revierte la caída que se acumuló hasta esta semana.

Algo que ya había anticipado la firma el año pasado es que el grueso de sus inversiones estará fuertemente destinado a la producción de petróleo, mientras que en gas continuarán sosteniendo sus compromisos a nivel nacional. Ahora con los números sobre la mesa se puede ver cómo se ejecutará ese plan: para la producción de crudo se invertirá 1.500 millones de dólares, mientras que para extraer gas unos 600 millones de dólares.

“Nuestra capacidad de ejecutar nuestro plan de inversión para 2021 depende de numerosos factores que son ajenos a nuestro control o influencia, tales como la disposición de los actuales acreedores (incluyendo los tenedores de nuestros bonos en circulación) para refinanciar nuestra deuda, así como de otras fuentes de liquidez potenciales, tales como la captación de fondos en los mercados de capitales locales, potenciales ventas de activos no centrales y un mejor flujo de fondos operativos”, señalaron desde la empresa en un comunicado a la Bolsa de Valores local.

El plan de producción para 2021:

Si la petrolera logra cumplir con su plan de inversiones, estimó que cerrará el año con una producción de petróleo de 208.000 barriles diarios y de 35 millones de metros cúbicos de gas por día. Esto implicaría un pequeño salto de 1% en crudo una mantención en gas respecto al 2020. Veamos como fue el año pasado:

La empresa cerró el 2020 con una producción de petróleo de 207.000 barriles por día y de unos 37 millones de metros cúbicos de gas diarios. Estos valores significaron una caída del 9% en crudo y del 11% en gas respecto a los valores de 2019 que habían cerrado en 226.000 barriles y 40 millones de metros cúbicos por día.

“El aumento proyectado en la producción de petróleo y gas también depende de nuestra capacidad de implementar nuestro plan de inversión. No es posible garantizar que tendremos éxito en la implementación de nuestro plan de inversión, ya sea total o parcialmente, o que podremos incrementar nuestra producción de hidrocarburos en la forma indicada precedentemente”, indicó YPF en el comunicado a la bolsa.