YPF y los fondos buitre

YPF y su asociada la familia Eskenazi iniciaron su carrera de banqueros con los Kirchner en Santa Cruz, asociándose a YPF desde Santa Cruz con 1.100 millones de dólares, que era más o menos el 10% del capital, pero ahora tienen más o menos el 25% del capital social de YPF. ¿Cómo lo han logrado? Muy fácilmente, porque “pudieron” hacer que YPF les admitiera en acciones sus ganancias por el capital inicial.

Si está bien o mal tendría que decirlo la Justicia, pero hay noticias de que los Eskenazi quieren vender sus acciones. ¿Por qué? Porque en EE.UU. se ha iniciado un juicio contra YPF por 3.000 millones de dólares… Una jueza de EE.UU. ha recibido la denuncia del fondo buitre Buford.

Esto viene a cuento por lo siguiente: yo, como ciudadano, no puedo recurrir a la justicia norteamericana por el reclamo ante la empresa ante el juzgado federal de Viedma por el reparto arbitrario y discrecional de gas en garrafa. La archivaron y me contestan en inglés. Yo sé como calificarlos pero no puedo decirlo porque puedo ofender a sus señorías.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto del Este