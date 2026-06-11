Qué tipo de sustrato necesita la lavanda para crecer sana y florecer más

Muchas personas creen que el riego es la clave para una lavanda saludable, pero el tipo de sustrato puede marcar una diferencia aún mayor.

La lavanda es una de las plantas más elegidas para jardines, balcones y terrazas gracias a su aroma, sus flores violetas y su resistencia. Sin embargo, hay un error muy frecuente que puede afectar su crecimiento: utilizar un sustrato demasiado compacto o que retenga demasiada humedad.

A diferencia de otras plantas ornamentales, la lavanda prefiere condiciones similares a las de su entorno natural, donde los suelos suelen ser secos, aireados y con excelente drenaje.

¿Cuál es el mejor sustrato para la lavanda?

El sustrato ideal para la lavanda debe ser ligero, poroso y permitir que el agua drene rápidamente.

Una mezcla recomendada incluye:

50% de tierra para macetas o sustrato universal.

30% de arena gruesa o arena de río lavada.

20% de perlita, piedra pómez o grava fina.

Esta combinación ayuda a evitar uno de los principales enemigos de la lavanda: el exceso de humedad en las raíces.

El error más común al cultivarla

Muchas veces se planta lavanda en sustratos demasiado ricos en materia orgánica o diseñados para especies que necesitan mucha agua.

Aunque pueda parecer beneficioso, este tipo de mezcla suele retener humedad durante más tiempo del necesario y puede favorecer la aparición de hongos o la pudrición de las raíces.

Por eso, cuando se trata de lavanda, un suelo demasiado fértil puede ser menos conveniente que uno más liviano y drenante.

Cómo saber si el sustrato es adecuado

Hay una prueba sencilla que puede ayudarte.

Después de regar, el agua debería absorberse rápidamente y no permanecer acumulada en la superficie ni en el fondo de la maceta.

Si la tierra tarda mucho en secarse o se siente constantemente húmeda, probablemente el drenaje no sea el ideal para esta planta.

Otros factores que ayudan a que la lavanda prospere

Además de un buen sustrato, la lavanda necesita:

Al menos seis horas de sol directo por día.

Macetas con orificios de drenaje.

Riegos moderados.

Buena circulación de aire alrededor de la planta.

Cuando estas condiciones se combinan con un sustrato adecuado, la lavanda suele crecer con más fuerza, producir más flores y mantener su característico aroma durante más tiempo.

Una planta que prefiere menos cuidados de los que imaginás

Uno de los mayores atractivos de la lavanda es justamente su capacidad para prosperar sin demasiadas intervenciones.

En lugar de abundante agua o fertilizantes constantes, esta planta agradece algo mucho más simple: sol, drenaje y espacio para que sus raíces respiren. En muchos casos, cuanto menos se la sobreprotege, mejor crece.