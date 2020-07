Zapala: cansados de no saber cuándo cobraban bloquearon la balanza de la empresa

Trabajadores de Pinro SRL cerraron los portones e impidieron que los camiones de la empresa –y de otras- hagan el uso de la única balanza habilitada. El pesaje es el principal requisito que necesita el transporte pesado para cruzar el paso internacional Pino Hachado.

Los 14 operarios reclamaron el pago de la última quincena, y solicitaron precisiones sobre el cobro del aguinaldo. “Necesitamos saber cuándo lo van a pagar, cómo lo van a pagar, pero principalmente si lo van a pagar”, manifestó Abel Guiñez, delegado del Sindicato de Minería (AOMA) de la seccional Zapala.

El conflicto finalizó esta tarde, cuando fue depositado el saldo la quincena y el compromiso de una propuesta de pago de aguinaldo para el próximo lunes. Desde el sindicato aseguraron que si el lunes no hay novedades, vuelven las medidas de fuerza.

La firma produce minerales que son exportados a Chile. Esa materia prima es destinada al sector agrícola. Los minerales son utilizados para neutralizar los suelos ácidos, elevar el nivel de PH para el crecimiento de diferentes cultivos.

Guiñez explicó que el atraso de pago de haberes sucede desde hace varios meses atrás. “Hoy por hoy se entiende que estamos atravesando una pandemia, pero hace dos meses esto se movió y se movió bastante. En el medio de la pandemia no se dejó de trabajar acá, tampoco se dejó de exportar, a raíz de eso no entendemos el porqué del atraso, ni tampoco entendemos por qué no hay novedades con respecto al aguinaldo” manifestó el representante gremial.