Quién es Bárbara Paredes, la hermana de Leandro Paredes que se volvió furor en redes

A medida que Leandro Paredes consolida su rol de liderazgo en el campo de juego, la difusión de postales del archivo familiar puso en primer plano a su hermana, Bárbara Paredes. Además, sus recientes declaraciones sobre Malvinas también la llevaron a convertirse en tendencia en redes sociales.

Las plataformas virtuales estallaron en interacciones y comentarios debido al asombroso y casi idéntico rasgo genético que une a los hermanos Paredes, al punto de que miles de usuarios en X e Instagram no dudaron en calificar a la hermana de Leandro Paredes como la auténtica «versión femenina» del campeón del mundo, desatando una oleada de búsquedas para desentrañar su identidad.

Similitudes físicas, pasión por la tinta y un perfil estrictamente reservado: quién es la hermana de Leandro Paredes

Las imágenes que encendieron la conversación digital muestran a los hermanos Leandro y Bárbara compartiendo celebraciones privadas en compañía de su madre, Myriam Benítez, y de su otra hermana, Liana Paredes.

Más allá de las facciones faciales compartidas que causaron impacto en el público, los usuarios más analíticos señalaron otro rasgo estético que emparenta de forma directa a los jóvenes: la marcada pasión por el arte corporal y los tatuajes de gran porte en la zona de los brazos, un sello de identidad visual que ambos lucen con orgullo en sus apariciones públicas.

A diferencia del arrollador nivel de exposición mediática que afronta el deportista surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors, Bárbara Paredes ha elegido de manera consciente transitar su vida cotidiana bajo un estricto perfil bajo.

La joven evita la figuración pública y se mantiene al margen de la agenda de los medios de comunicación; sin embargo, la calidez y el afecto que definen la dinámica familiar quedan en evidencia cada vez que el calendario futbolístico le otorga un descanso a la Selección Argentina.

Padrinazgo de boda y el rol central de la familia para Leandro Paredes

El lazo inquebrantable que une al talentoso mediocampista con su hermana quedó registrado de forma institucional hace poco tiempo, durante la celebración del matrimonio de la joven.

En aquella emotiva jornada protocolar, el propio referente de la Selección Argentina asumió una tarea de máxima cercanía afectiva al desempeñarse como padrino oficial de la ceremonia religiosa, sellando una muestra de complicidad y respaldo que cosechó miles de elogios entre sus seguidores.

Pese a los constantes compromisos profesionales que imponen las ligas, los traslados internacionales y las concentraciones de la Selección Argentina, el futbolista reafirma de forma constante que su entorno íntimo constituye su principal sostén emocional.

Mundial 2026: Bárbara Paredes esperó a su hermano, Leandro, y habló sobre Malvinas

Bárbara Paredes fue parte del grupo de familiares que asistieron a recibir a los subcampeones del Mundial 2026, para encontrarse con su hermano Leandro Paredes. En diálogo con la prensa, la mujer señaló que “no tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”.

Su hermano, al ser consultado postpartido de por el lema de la Selección Argentina que hizo hablar al mundo, fue tajante: “Siempre serán argentinas“.