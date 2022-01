Rodrigo Luppi De Oliveira ganó la cuarta etapa, en la que los tres mejores quedaron apretados en pocos segundos. Gentileza.

David Zille, el único representante regional, firme con su paso a paso y completó la cuarta etapa en su primera experiencia en la cuadragésima cuarta edición del Dakar con el Can Am del South Racing con el que participa en la competitiva categoría side by side.



Zille, quien perdió mucho tiempo en la segunda etapa por una salida del camino que le produjo muchos daños en su vehículo, dejó atrás la extensa cuarta etapa, la más extensa de todas en la travesía, terminando en el lugar 17 y avanzando en la general.



La victoria en el parcial fue propiedad de Rodrigo Luppi De Oliveira, la primera en la nueva edición delDakar, con un registro de 4h 44m 05s, superando a Austin Jones, quien es el líder de la general de la categorìa, por apenas 10 segundos y a Michal Goczal por 49s, en una apretada definición.

Austin Jones completó otra etapa como líder de la general y ratificó que es uno de los candidatos al título. Gentileza.



Jones, con 16h 38m 08s, se mantuvo adelante en la general, con Luppi De Oliveira, a 5m 13s, y Michal Goczal, a 16m 33s. Más atrás aparecen Gerard Farres Guell, Rokas Baciuska y Marek Goczal.

Michal Goczal sigue prendido en la pelea por la victoria en la competitiva categoría de side by side. Gentileza.



Zille, quien nació en 25 de Mayo, La Pampa, pero está radicado en Neuquén, se ubicó 22 y ganó ocho lugares después del contratiempo de la segunda etapa. Está a 4h 11m 22s del líder, pero con varios rivales muy cerca por lo que se ilusiona con meterse entre los 20 mejores.