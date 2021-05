Zofia Stryjeńska, la artista polaca homenajeada por Google en su doodle

Quienes ingresaron hoy al buscador más famoso de Internet se sorprendieron por el hermoso doodle con el que Google celebra el 130° aniversario del nacimiento Zofia Stryjeńska, pintora, diseñadora gráfica, ilustradora y escenógrafa de Polonia considerada una de las artistas art déco más importantes de principios del siglo XX. ¿Pero quién fue Zofia y cuál fue su legado más importante?

Zofia Lubańska nació en 1891 en Cracovia, Polonia. Cuando era chica, comenzó a pintar caricaturas de los clientes de su padre en su tienda de guantes, desarrollando un talento que se convirtió en la pasión de su vida. Sin embargo, como otras mujeres de su época, tuvo que enfrentar varios obstáculos basados en estereotipos de género por su condición de mujer.

