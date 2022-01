A un año del femicidio de María José Villalón en Neuquén, la justicia no determinó aún quién la mató

Hace un año uno de los cinco hijos de María José Villalón Escudero encontró su cuerpo en la habitación de la casa en la que vivía, en el barrio Cordón Colón de Neuquén. Había sido apuñalada en el torso, en el cuello y en su cara. El arma blanca que se utilizó nunca fue encontrada. El poder Judicial provincial no ha podido determinar aún quién fue la persona que la mató. Ese mes hubo en Argentina 33 femicidios, incluido el de la joven neuquina, según el relevamiento que lleva el observatorio «Ahora que sí que nos ven». En todo el 2021 el promedio fue de 1 asesinato en contexto de violencia de género cada 34 horas.

«Hipótesis no descartamos ninguna por ahora, la investigación sigue abierta. No es que es una causa que esté frenada», aseguró Bruno Micciullo, integrante del equipo de la fiscal María Eugenia Titanti, quien tiene a cargo el caso. Entre las medidas de prueba que se dispusieron, dijo el funcionario, además de las de rigor como la autopsia, se realizaron inspecciones oculares en la vivienda, se examinaron las prendas, se hicieron rastrillajes en la zona de bardas, se revisaron las cámaras de seguridad y teléfonos celulares y se enviaron para analizar muestras de ADN.

También hay un informe en marcha que se le encargó al perito Eduardo Prueger, en función de la evidencia recolectada.

Durante la madrugada del 14 de enero, María José participó de una reunión, por lo que se entrevistaron a las personas que la vieron por última vez.

La fiscalía entiende que con la información con la que cuenta hasta el momento no está en condiciones de imputar, con el grado de firmeza que se requiere, a ninguno de los sospechosos que tiene la causa. El femicidio es uno de los delitos más graves dentro del Código Penal, cuya pena es la prisión perpetua.

La abogada querellante, Celina Fernández, planteó que efectivamente «se hicieron un montón de medidas probatorias». “Hoy podemos decir muchas cosas en relación a cómo fue el hecho, al lugar donde sucedió, el horario, pero no se puede determinar quién es el responsable», afirmó. Consideró que en el primer momento no se trabajó en la escena correctamente, ya que el legajo pasó por varias fiscales de feria. Remarcó que no hay dudas de que se trató de un femicidio, cometido entre las 6 y las 8 de la mañana, y que la joven se encontraba dormida, o semi-dormida, en completo estado de indefensión cuando fue atacada.

Señaló que la relación entre la fiscalía y la familia de la víctima es tensa “porque ha pasado mucho tiempo y ellos entienden que alguien ya debería estar vinculado a la causa”.

Génesis Villalón, una de las sobrinas de María José, criticó la labor realizada por todo el personal judicial. Sostuvo que hay prueba para identificar al autor.

«Yo te digo como sobrina de Majo que no voy a dejar de pelear para que su muerte tenga justicia, por más que todo lo que hagamos no nos devuelva a ella en vida. Era una mujer luchadora, que no se rendía y que si nos hubiese pasado a cualquiera de nosotras, sea de su entorno familiar y de amigos, Majo hubiera luchado hasta el final, ¿me entendes? Hubiera hecho lo imposible para que la persona que haya hecho lo que hizo pague», manifestó.

Hoy, a partir de las 9.30, habrá una convocatoria en la Ciudad Judicial para pedir justicia.

El de María José fue el primer femicidio del 2021 en la provincia. Al mes fue asesinada Guadalupe Curual en Villa La Angostura. Su agresor murió pero hay una investigación para analizar las responsabilidades del funcionariado judicial y del Estado provincial. En marzo se realizará el juicio por el femicidio de Cristina Ancatén, ocurrido el 1 de mayo pasado. El último fue el de Agostina Gisfman, cuya investigación tiene cinco personas imputadas.