A un mes del incendio en lago Martin, aún hay sectores activos

A un mes del incendio que se desató en el lago Martin, a unos 70 kilómetros al sur de Bariloche, como consecuencia de una tormenta eléctrica, la superficie afectada llega a 5.438 hectáreas de bosque y vegetación quemada, y aún se mantienen dos sectores con el fuego activo.

Tras pasar los días más críticos antes de fin de año, cuando por efectos del viento el fuego avanzó hacia el sudeste llegando a pocos metros de la vivienda del guardaparques de la seccional Villegas y de la ruta nacional 40, el incendio se logró contener en varios sectores, especialmente hacia el sur de los lagos Martin y Steffen y en el cerro Santa Elena, pero mantiene actividad al norte de los espejos de agua.

El incendio se inició el 7 de diciembre pasado con tres focos que fueron divisados a través de los domos instalados por el parque nacional Nahuel Huapi y su avance no se detuvo, duplicando la superficie afectada en pocos días.

Según el último reporte del Comité de Emergencia que se conformó el 22 de diciembre, el incendio fue dividido en seis sectores y solo en dos se mantiene la actividad del fuego, sobre el área intangible del lago Martin y al norte de este curso de agua y del Steffen.

“A pesar que en borde del incendio se mantuvieron activos varios puntos, éste no ha desarrollado un crecimiento significativo en su superficie afectada”, indica el reporte nuevamente, una expresión que repite desde el domingo 2.

Hasta el momento no hubo viviendas afectadas ni redes eléctricas ni viales, aunque 6 brigadistas sufrieron heridas. Actualmente no hay evacuados.

El acceso al lago Steffen es el único que se mantiene cerrado ya que fueron habilitados los accesos a El Manso, Río Villegas y la zona de la confluencia. También se habilitaron las actividades turísticas de esa zona.

El combate del fuego



El incendio fue atacado por medios aéreos en la medida que pudieron operar y un centenar de brigadistas de distintos parques nacionales y el Splif de Río Negro y se logró el control del avance y limitar la superficie afectada con la ayuda de la naturaleza, con fuertes precipitaciones entre el 31 de diciembre y 1 de enero, que sumaron 115 milímetros de lluvia en 24 horas.

Luego de pasar la situación crítica, que puso en vilo a los pobladores de Río Villegas, continuaron las tareas, pero con menos brigadistas.

Ayer, según el reporte oficial, trabajaron 50 agentes de distintos parques nacionales en funciones de asistencia y asesoramiento a pobladores y comunidades, combate, comunicaciones, logística, reconocimiento y análisis del comportamiento del fuego.

En el sector 4 y 5 trabajaron 19 brigadistas, en el área de las poblaciones Schvoumker, Figueroa, y Montero, las tres familias que habitan las inmediaciones del lago Steffen. Allí se trabajó con herramientas manuales en puntos calientes.

En el sector 6, en las inmediaciones de la seccional Villegas, el Splif y el Servicio Provincial de Manejo del fuego de Chubut realizaron tareas de enfriamiento y combate bajo la coordinación de guardaparques, además prestan servicio en esta área personal de movilidad e infraestructura con maquinaria para desarrollar diferentes tareas que requieren este tipo de maquinaria a detallar ( 1 camión volcador, 1 motoniveladora, pala cargadora, y un camión regador).

Brigadistas del Splif Bariloche trabajaron en el sector del flanco izquierdo, en la zona de la laguna Amor Amor, junto a brigadistas de parques asistidos por helicóptero. En el flanco derecho, en la zona de “El manzano” trabajó el Splif El Bolsón.