Activistas por el derecho animal realizarán una gran feria vegana

El veganismo es un estilo de vida en el que no consumen ningún alimento o producto de origen animal. Con el motivo del día mundial del veganismo que se celebra el 1 de noviembre, se realizará una movilización y una feria vegana.

El veganismo se considera un estilo de vida porque todos los consumos están basados en el antiespecismo. Es decir, no ingieren productos de origen animal, no utilizan ropa ni zapatos fabricados con cuero y pieles, en los consumos culturales no participan de espectáculos que incluyan animales y rechazan los objetos que se realizan mediante la experimentación con animales.

“Lo que quisimos hacer es una coalición de distintos grupos, organizaciones no gubernamentales y activistas independiente para que hagan su aporte” explicó Micaela Paimenao.

La actividad comenzará el sábado 2 a las 18 horas en el monumento San Martín, en el que se concentrarán y realizarán distintas actividades. Un grupo de baile realizará una intervención artística “de alto impacto visual”, también habrá música en vivo, entrega de folletería e instalación de carteles.

Participarán grupos como Animal Libre, que es una ONG a nivel nacional. “Ellos promueven un activismo eficaz basado en estar informados sobre el origen del veganismo a nivel teórico y tratan de comunicar las ideas de forma muy didáctica para que las personas puedan entenderlo”, indicó Paimenao.

En su página web indican que efectúan un trabajo educativo e informativo para generar cambios sociales y legales que presenten a los demás animales como individuos con intereses y derechos. Buscan acabar con el estatus de propiedad que rige actualmente a los demás animales. Además trabajan y promueven adhesiones al proyecto de ley para que los organismos del Estado Nacional ofrezcan un menú de alimentación vegetariana y vegana para sus trabajadores.

También participará el grupo Voicot, reconocido por su activismo visual, ya que plasman en las paredes los carteles y afiches con frases como “Somos la especie en peligro de extinguirlo todo” o “Violencia es comer animales”. También estará presente el grupo “Friday Fot The Future”, el movimiento ambientalista en contra del cambio climático que tiene como referente mundial a Greta Thunberg.

La feria vegana tendrá lugar el domingo 3 en Pinta, Birra y Morfi ubicado en Córdoba 39 a partir de las 15 . Allí realizará un conversatorio antiespecista a las 18. Dicha actividad será moderada por integrantes de Animal Libre y el grupo Sin Cadenas. También participará la licenciada en Nutrición, Lilén Mira, quien hablará sobre la dieta basada en plantas.

“En la feria podés contar con un mercado vegano, que vos te aseguras que no tenés que andar preguntando ingredientes ni nada, que tiene una base ética la persona emprendedora que lo realiza” indicó Paimenao.

Micaela Paimenao realizará el taller de carnes vegetales y Gimena de “Órbita Vegana” realizará el taller de repostería vegana. Los talleres son una forma de ofrecer herramientas y recetas para reemplazar los alimentos de origen animal y promover aquellos productos de origen vegetal que no generan sufrimiento de ninguna especie. La feria culminará con un show musical a las 19:30 horas.

1/ 6 2/ 6 3/ 6 4/ 6 5/ 6 6/ 6

El veganismo lo que busca es terminar con el especismo definido como “la distinción de especie y creer que el humano es superior” explicó Micaela. Ya que algunas especies son considerados de una forma como los perros, gatos y animales domésticos, mientras que otras especies son reducidas a ser parte de nuestro consumo como las vacas, cerdos, chivos y gallinas.

“El objetivo es desmitificar un poco el tema de que es super difícil hacerse vegano, vegetariano o reducir el consumo de carne. Acercar el mercado es importante porque es darse cuenta que todos somos consumidores y brindando ciertas herramientas y acceso económico pueda comprarse. En el caso de no tener los medios puede hacerlo casero. La idea es tratar de brindarle opciones en lo cotidiano, con actos concretos y reales” concluyó Paimenao.