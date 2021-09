Acusan a la policía de golpear salvajemente a un joven y marchan por justicia

Facundo Vázquez, tiene 19 años y fue brutalmente agredido por la policía en Centenario, hace algunas semanas. Según contó la madre, el joven estaba regresando a su casa tras pasear en moto con sus amigos cuando la policía lo persiguió, lo encerró con la camioneta, lo golpeó brutalmente y luego montó una puesta en escena simulando que el joven se había accidentado. Hoy habrá una marcha para reclamar contra la violencia policial.

Hoy, a las 17:30, en la Plaza de Los Pioneros se convocó a una marcha para reclamar por "castigo para los responsables de la golpiza a Facundo". Su madre, Erica Villalobos, explicó a RÍO NEGRO que se trata de una convocatoria a marchar "en contra del abuso policial que está habiendo en Centenario".

Tal como contó su madre, el día de la golpiza, Facundo había salido con su hermano y unos amigos a pasear en moto, estaban regresando a sus casas cuando la policía comenzó a perseguirlos, sin aviso previo. El resto de los jóvenes logró huir, pero Facundo comenzó a ser perseguido mientras le disparaban con balas de goma, hasta que finalmente fue acorralado y chocado con el fin de detener su marcha.

Allí fue cuando los policías comenzaron a golpearlo, patearlo y amenazarlo. Según el relato de la madre, esa violencia recién se detuvo cuando uno de los efectivos lo pidió, señalando que conocía al joven. Allí, entre los policías presentes simularon que Facundo había tenido un accidente con su moto, y de esa forma le brindaron asistencia en el hospital.

Facundo terminó con dos dientes rotos, balazos de goma en sus piernas, muchos moretones y el tabique quebrado. De esta lesión aún no se pudo recuperar. Hoy, su madre contó que el joven tiene que ser operado de urgencia y que de no conseguir turno en el hospital tendrán que hacerlo de forma particular ya que la familia no cuenta con obra social. La intervención, aseguró ella, cuesta más de 150.000 pesos.

Sobre las secuelas de la golpiza, Villalobos aseguró que "está muy adolorido" y que "esta mal, es muy chico". Facundo tiene 19 años.

Según pudo saber su madre, Facundo fue víctima de la golpiza porque lo habrían confundido con otro joven denunciado por robo. "Lo que ellos estaban buscando es un chico en una moto 110 con campera verde. Mi hijo ese día andaba con un camperón azul y la moto que tiene el es una YBR", contó la madre a LU5 tras sucedido el hecho.

Tal como aseguró ella misma, tras el hecho radicaron la denuncia tanto en Asuntos Internos de la policía como en la fiscalía.

El caso de este joven, Facundo Vázquez, recuerda casi inevitablemente, el de Facundo Agüero, un joven de 25 años que en 2018 fue condenado a vivir postrado tras una golpiza policial.