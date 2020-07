Libertad condicional a uno de los policías que atacó a Facundo Agüero

Lucas Medina era policía de Neuquén. El 8 de marzo de 2018 tuvo un accionar "artero y cobarde" que no puede ser explicado más que por el “desprecio exteriorizado hacia la víctima”. ¿Qué hizo? Pateó en la cabeza a un joven "cuando estaba esposado y reducido en el suelo, no verificándose ninguna otra intención más que vejar". Un compañero suyo le aplicó a ese joven la misma técnica de apoyarle la rodilla en el cuello que le causó la muerte a George Floyd el 25 de mayo pasado en Estados Unidos, sólo que no alcanzó a asesinarlo: lo dejó inválido de por vida.



A Lucas Medina lo condenaron en abril de 2019 a tres años de prisión, y hoy al mediodía le otorgaron la libertad condicional. Una de las pocas cosas que no puede hacer es acercarse a su víctima, Facundo Agüero, el joven de 25 años al que condenó a vivir en una silla de ruedas, sin poder valerse por sí mismo por el resto de su vida.

Facundo Agüero fue víctima de los excesos de la policía. (Foto: Archivo Florencia Salto.-)

La audiencia en la que le otorgaron la libertad condicional, que le corresponde por el tiempo que cumplió detenido, se realizó ante la jueza de Ejecución Raquel Gass. La fiscal Natalia Lacoste y el querellante Emiliano Saavedra prestaron conformidad.

Medina debe conseguir un empleo honesto, fijar domicilio y comparecer cada 15 días ante la Dirección de Población Judicializada.





Durante el juicio se exhibieron varios videos que registraron lo que le ocurrió a Facundo Agüero el 8 de marzo del 2018 en el hall de un edificio ubicado en Periodistas Neuquinos al 136, a las 16 aproximadamente.



Allí el joven fue captado cuando ingresaba al garaje de un edificio tras saltar un paredón. No está claro qué buscaba allí. No entró con fines de robo.

El sereno de otro complejo cercano ya lo había visto en las cámaras actuando de manera extraña y llamó a la policía, cuando los efectivos llegaron lo encontraron en el interior del edificio mencionado y le dieron una innecesaria paliza para reducirlo.

El joven oriundo de Picún Leufú está bajo tratamiento desde ese entonces.