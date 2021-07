Adjudican el cierre del mercado comunitario de Bariloche «a la falta de gestión»

“La manera en que un gobierno municipal acompaña una política, como la del mercado municipal, es clave”. De esta forma, el docente universitario Sebastián Terrero se refirió a la decisión del municipio de Bariloche de cerrar el salón de ventas del mercado ubicado en el predio de la Terminal de Ómnibus.

Terrero se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Económico en el gobierno de María Eugenia Martini y, junto a Fernando Del Campo, fueron los impulsores del mercado municipal y la ordenanza que lo regula. Actualmente, continúa trabajando con productores en relación al abastecimiento público.

Sugirió revisar la ordenanza a fin de disponer de un mecanismo de financiamiento para la política de abastecimiento público. “Pero, además, lo ideal sería designar una gerencia elegida por las partes para que el mercado no esté dirigido por un secretario de turno que se le ocurra lo que quiera hacer”, indicó.

Insistió también en la necesidad una búsqueda permanente de recursos del gobierno provincial y nacional para fortalecer la estrategia. “El proyecto puede atraer recursos nacionales pero eso implica gestión”, dijo.

Aseguró que, en los últimos dos años de gestión, crearon el mercado municipal, lograron ponerlo en funcionamiento y se invirtió en camiones y cámaras de frío. “En dos años, les entregamos todo armado. Pero en los últimos 6 años, se dedicaron a no hacer nada. Como está el mercado hoy es por falta de gestión”, consideró.

Terrero cuestionó que, desde un primer momento, “el ejecutivo intentó sacarse el mercado de encima”. Advirtió que el traslado a los galpones de la terminal no fue una mala estrategia. “No era mal lugar para proveerse con verdura que viniera por tren de Viedma, por ejemplo, pero no lo hicieron. Era más barato porque no pagaban alquiler. Pero lo cierto es que el mercado de la calle Santa Cruz estaba más cercano a los barrios. A la estación solo iba clase media”, dijo.

Mencionó también los tres entes autárquicos de Bariloche, cogestionados por el estado: el ente del cerro Catedral, el Emprotur y el ente de abastecimiento público (el mercado municipal). “Creamos un ente autónomo pero no tiene plata. Preveía un presupuesto pero no especifica. No está fijado el canon como en el Emprotur”, advirtió y cuestionó que “Ordoñez, la actual secretaria, no tiene trayectoria en gestión pública. No está ni bien, ni mal pero no conoce”.