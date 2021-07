Cierra el salón de ventas del Mercado Comunitario de Bariloche que se reinventa con la pandemia

El endeudamiento del Mercado Comunitario llevó a que las autoridades municipales se replantearan su refuncionalización y volver al modelo inicial, sin un salón de ventas en el predio cercano a la terminal de ómnibus.

La secretaria de Producción, Innovación y Empleo de Bariloche, Eugenia Ordoñez, aseguró que, al asumir el cargo un año y medio atrás, la deuda del mercado ya alcanzaba los 8 millones de pesos y no disponía de mercadería suficiente para sostener el salón de ventas.

“Presentamos un proyecto ante el gobierno nacional que inicialmente, se había aprobado. Pero la plata para fortalecer el mercado nunca llegó. Y un mercado sin mercadería no sirve”, señaló la funcionaria municipal.

Advirtió que, luego de seis meses, se evaluó como segunda estrategia colocar puestos adentro del mercado pero tampoco “hubo suficientes interesados”. El paso siguiente fue evaluar qué programas funcionan y cuáles no tienen un valor agregado.

“Lo que sí funciona es la venta de corderos y chivos. Por eso, vamos a mantener las cámaras aunque con una preventa. De esta forma, no necesitas tener abierto el salón todo el año. Otra acción que funciona es comprar un vagón de productos de la provincia, siendo un puente entre consumidores y productores”, indicó Ordoñez.

Insistió en que el objetivo es “volver a lo que fue el inicio del mercado. Cuando llegaba el camión con la mercadería, se iba todo el mismo día. Actuábamos como un intermediario más. También pensamos en un espacio como el de Tienda de Diseño pero para elaboradores de alimentos de la localidad que hoy no tienen un lugar de venta propia”.

Respecto a los empleados del mercado, Ordoñez aclaró que pasarán a ser empleados municipales. Si bien algunos continuarán desempeñándose en áreas vinculadas a la producción y comercialización, a otros se les reasignará tareas ya que hay diversas búsquedas internas en el municipio. “De todos modos, hoy hay 13 empleados en el mercado, de los cuales solo 7 no son municipales”, aclaró.

Sobre el inminente cierre del salón de ventas, destacó: “Hoy, ese lugar no tiene una afluencia de gente que genere consumo masivo. Al no haber tanta mercadería porque no hay capital de giro, el ticket promedio es bajo”.

Segú Ordoñez, la refuncionalización del mercado comunitario se evalúa desde hace un año y medio. “En medio de una pandemia, pensar que el estado municipal inyecte fondos en un mercado es complejo. Todos los fondos son para otras estrategias de consumo, como las despensas comunitarias o las entregas de bolsones”, indicó y agregó: “De otra forma, es seguir endeudándonos. La deuda ronda los 10 millones de pesos y la municipalidad cubre el mantenimiento del mercado que ronda los 12 millones de pesos anuales. El desafío es usar esos recursos de mejor forma”.