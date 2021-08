Alberto Fernández recurre al contraataque ante las críticas opositoras

El presidente junto a la candidata del FpV, Victoria Tolosa Paz, y la intendenta Mayra Mendoza en un acto ayer en Quilmes

En el inicio de la campaña se vislumbra que los errores no forzados en las grandes coaliciones políticas serán determinantes para definir el resultado de las próximas elecciones legislativas. El fenómeno, que no es nuevo, potenció las chicanas cruzadas y expuso a Alberto Fernández, quien recurre a los contraataques para evitar que los escándalos en su gobierno compliquen la campaña del Frente de Todos (FdT).

"Es muy posible que hayamos cometido errores, pero no fueron pillerías, fueron errores. No fueron inconductas, fueron errores”, dijo el Presidente al encabezar hoy un acto en la localidad de Quilmes. Sus palabras tomaron mayor sentido frente a la polémica que se desató en los últimos días, a raíz de la publicación de los registros de visitas y de reuniones que se realizaron en la quinta presidencial de Olivos durante la cuarentena más estricta contra el coronavirus.Ya intentó justificar el pecado de no cumplir con lo que se le exigió al común de la sociedad.

“Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país que estaba enfermo, intoxicado, enfermo económicamente”, planteó días atrás.

De cualquier manera, las cuestionadas conductas, que involucran incluso a personas de su entorno más íntimo, lo convirtieron en blanco de duras críticas y hasta dejaron en segundo plano el contundente llamado que realizó la vicepresidenta Cristina Kirchner al inicio de la campaña para que los precandidatos promuevan debates “serios” más allá del “marketing y el coaching”.

“Yo tengo la tranquilidad con todos ustedes de que no les mentí, trabajé para ustedes, trabajé para cada argentino y cada argentina. Y les dije, vamos a empezar por los que están más abajo, primero los últimos. Y es lo que hicimos”, afirmó el martes el primer mandatario.Claro que no existen las casualidades en los pronunciamientos de Fernández.

Él está a cargo de la campaña del FdT de cara a la elección de medio término que, se sabe, representará un plebiscito sobre estadía en la Casa Rosada. En la víspera, el Presidente encabezó un acto con gran valor agregado para dar muestras del potencial de su gobierno. Inauguró en simultáneo 100 obras en todo el país, que demandaron una inversión de alrededor de 22.008 millones de pesos, entre ellas las obras en la ruta 22.

Sin embargo, cuando tomó la palabra se dedicó, una vez más, a descalificar a la oposición.Desde el partido bonaerense de Quilmes buscó contrastar y le contestó con ironía a sus detractores. “Escuchaba a alguien que decía ‘yo lo que le pido al gobierno es que tenga la capacidad de autocriticarse’. Qué bueno, entonces me puse a revisar porque capaz que en estos dos años no hicimos lo que teníamos que hacer y nos equivocamos”, dijo para luego enumerar sus acciones que tomó en cuestiones como las jubilaciones, la tarifas, la deuda externa y el sistema sanitario, entre otras.

“¿Será que nos equivocamos porque cuando llegó la hora de negociar vacunas negociamos firmes y le reclamamos a los laboratorios que no se abusen de la Argentina?”, agregó.

El planteo fue llamativo, porque no sólo se refirió a un argumento que esgrimió la oposición, sino que además fue motivo de tensiones internas en el FdT, tal como lo evidenció el presidente del bloque del FdT en Diputados Máximo Kirchner. Y trató de elevar el tono de la discusión al recordar que en la Argentina “entre los menores de 14 años la pobreza aumenta de un modo preocupante”.

Lo dijo escoltado por Victoria Tolosa Paz, quien desempeñó un papel protagónico en la mesa que constituyó el gobierno nacional para erradicar el hambre y ahora encabeza la boleta de precandidatos a diputados nacionales del FdT en la provincia de Buenos Aires.

“A veces me pregunto por qué proponen los debates de este modo y por qué no podemos proponer una campaña política que tenga la honestidad de decir ‘vivimos los dos peores años de la humanidad y acá estamos, todavía cantamos como diría Víctor Heredia, estamos de pie, decididos’”, cuestionó el primer mandatario.En los últimos actos que encabezó el Presidente se hizo más visible esa reacción para justificar decisiones cuestionadas. Fernández apuesta por el constante contraataque pero en Juntos por el Cambio parecen contar con una ventaja momentánea porque Mauricio Macri todavía no se sumó activamente a la campaña.

El silencio del ex Presidente es un capital valioso para los precandidatos opositores que buscan despegarse de la tragedia que provocó Cambiemos en el poder. Los planteos del Presidente incluso van más allá, tal como se observó el lunes cuando salió a descalificar a los referentes liberales. Y los precandidatos Javier Milei y José Luis Espert agradecieron el golpe y redoblaron la apuesta para ganar protagonismo.