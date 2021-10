Alec Baldwin rompió el silencio y compartió su pesar por el accidente de rodaje

El accidente fatal que produjo la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, sacudió a Hollywood y puso en discusión el uso de armas en los rodajes. Alec Baldwin, actor que disparó el arma, expresó lo que sentía mediante sus redes sociales.

Los detalles del caso aún no fueron esclarecidos y se desconoce la razón por la que un arma letal llegó a las manos del intérprete en pleno set de filmación de la película "Rust". Además del fallecimiento de la ucraniana de 42 años, también fue herido el director, Joel Souza, que ya recibió el alta.

"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", escribió Baldwin en su cuenta de Twitter.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and