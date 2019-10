Analizan las muestras de "Milito", el caballo que murió después de ganar una carrera

En menos de seis meses murieron dos caballos en el hipódromo de Neuquén y todo apunta a un nuevo caso de dopaje en los animales. El hecho deja en evidencia la falta de controles y de regulaciones por parte del Estado en este tipo de eventos.

“Milito” murió el domingo al finalizar la onceava carrera del hipódromo. El caballo resultó ganador, pero cruzó la línea de meta, a los pocos metros se desplomó contra el suelo y en cuestión de segundos murió.

El asistente letrado de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, Luciano Vidal, explicó que por este hecho se tomaron muestras de sangre al animal con los veterinarios de división de Montada y Canes de la Policía y además secuestraron las extracciones de sangre que hizo la veterinaria oficial del Club Hípico. Durante la mañana de hoy se enviaron notas a un laboratorio de Capital Federal para pedir presupuestos para realizar exámenes sobre esas muestras.

El mismo domingo la fiscalía requisó los vehículos del dueño del caballo, que reside en Bariloche, y del jockey que lo montó. En el auto del corredor encontraron tres cajas repletas de medicamentos, jeringas y sueros.

Vidal explicó que algunos frascos estaban nomenclados y otros no. Por ese motivo, todas las muestran serán enviadas a peritar por un farmacéutico, que pueda determinar si se trata de elementos prohibidos para la competencia.

También deberán aguardar los resultados de laboratorio para establecer si esos fármacos fueron utilizados en “Milito”. Si esto se demuestra, la fiscalía podrá avanzar en una formulación de cargos en la próximas semanas. Por el hecho quedaron notificadas tres personas.

Sobre el nuevo caso, la titular del instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Neuquén, Noraly Melo, informó que se constituirán como querellantes en una eventual apertura de investigaciones.

La abogada repudió la utilización de fármacos y si bien reconoció que actualmente se realizan algunos controles en el turf neuquino, criticó que se trata de medidas escasas, porque se aplican a pocas carreras.

“Pretendemos que se cumpla la ley y que también se le hagan controles a todos los animales”, manifestó. Aclaró que actualmente solo se hacen verificaciones en dos carreras “por una cuestión de costos para el Jockey Club”, pero aseguró que se deban buscar alternativas “de hacerlo con todos y si no se puede, que hagan menos carreras”.

“Somos los mayores interesados en el bienestar de los animales”

El titular del Jockey Club de Neuquén, Tomás Martínez, aseguró que la organización vela por los derechos de los animales.

P- ¿Se están haciendo controles?

R- Somos el único club de la provincia que hacemos carreras con doping. Estamos de acuerdo en que se hagan los controles y es necesario hacerlo. Estamos a disposición de la justicia y el instituto de Derecho Animal, somos defensores de los derechos del animal. Sobre lo que pasó ayer -por el domingo- lo va a dictaminar la necropsia cuál fue el motivo del deceso del animal. No vamos a opinar antes de que estén los resultados.

P- ¿Han detectado irregularidades en sus controles?

R- Firmamos un convenio con una universidad de Mendoza donde la veterinaria oficial del club envía las muestras, y cuando obtenemos el resultado somos nosotros mismos los que damos el fallo. Si hay un caso positivo se sanciona al propietario y no se le paga el premio.

P- ¿Pero han detectado casos de doping positivos?

R- No todavía. Porque nosotros solamente le hacemos el doping a dos carreras, que es lo que nos exige el IJAN.

P- ¿Aplicaron alguna sanción por el caso de la yegua Negrita?

R- Estamos esperando que la fiscalía termine con la causa y determinar si le va a corresponder una sanción o no al cuidador . Nosotros no podemos tomar una definición cuando no está el proceso judicial en proceso. El informe que nos dio la veterinaria oficial fue que el deceso de la yegua fue por la rotura del sacro.