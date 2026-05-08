Herencia de Luis Brandoni: una de sus hijas denunció bienes ocultos y desató una guerra familiar

La sucesión de Luis Brandoni sumó en las últimas horas un fuerte conflicto familiar que ya quedó judicializado. Mientras las hijas menores del actor iniciaron el trámite sucesorio declarando un único departamento como parte de la herencia, la hija mayor se presentó ante la Justicia y aseguró que existirían más propiedades, vehículos y hasta cajas de seguridad que no habrían sido incluidas en el expediente.

Según revelaron medios como A24/PrimiciasYa, Vía País y eltrece, el conflicto involucra a Florencia y Micaela Brandoni —hijas del actor y Marta Bianchi— y a Zoila Adriana Brandoni, la hija mayor del artista, reconocida legalmente tras un juicio de filiación.

Qué declararon las hijas menores en la sucesión

De acuerdo con la documentación difundida en programas televisivos y replicada por distintos medios, las hijas menores habrían presentado inicialmente como único bien hereditario un departamento ubicado en la calle Suipacha, en el barrio porteño de Retiro, donde residía el actor.

Sin embargo, el dato que llamó la atención fue que las propias hermanas incluyeron en la declaratoria de herederos a Adriana, la hija extramatrimonial de Brandoni, cuya historia había permanecido durante años lejos de la exposición pública.

El reclamo de la hija mayor de Luis Brandoni

La tensión apareció cuando Adriana Brandoni se presentó en la causa y sostuvo que existirían otros bienes que no habrían sido declarados.

Según trascendió, la mujer mencionó ante la Justicia la existencia de:

Otro departamento en Retiro.

Un vehículo Toyota Corolla.

Dos cajas de seguridad.

Posibles movimientos bancarios posteriores al fallecimiento del actor.

Además, pidió medidas urgentes de resguardo patrimonial para evitar movimientos sobre esos bienes mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, también solicitó ser designada como administradora de la sucesión, un pedido que podría profundizar aún más el conflicto entre las hermanas.

La historia de la hija que Brandoni reconoció años después

La aparición pública de Adriana Brandoni reactivó una historia familiar poco conocida del actor. Según contó el propio Brandoni en su autobiografía Antes que me olvide, tuvo a su primera hija cuando apenas tenía 17 años, fruto de una relación de juventud.

Durante décadas, el tema permaneció prácticamente en silencio dentro del ambiente artístico. Recién en los últimos años el actor habló públicamente sobre ella y aseguró que habían logrado construir una buena relación.

“Tengo, además, una hija natural fruto de una circunstancia que no sé bien cómo definir”, escribió el actor en sus memorias, donde también describió a Adriana como “una persona encantadora”.

Qué puede pasar ahora con la herencia

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si efectivamente existen bienes omitidos en la sucesión y si hubo movimientos patrimoniales posteriores a la muerte del actor.

El expediente podría avanzar con pedidos de informes bancarios, apertura de cajas de seguridad y verificación de propiedades registradas a nombre de Brandoni.