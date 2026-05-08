¡Atención Colapinto! La Fórmula 1 anunció cambios importantes para la temporada 2027

Hace instantes, la Fórmula 1 anunció modificaciones importantes que impactarán en la temporada 2027. Luego de las cambios del reglamento que debutaron en el Gran Premio de Miami, la FIA ya piensa en nuevos ajustes para el próximo año.

Luego de las críticas masivas por el gran protagonismo de la electricidad en las primeras carreras de esta temporada, la máxima categoría planea restablecer el dominio de los motores de combustión.

Tras una reunión celebrada este viernes, se anunció una nueva distribución de la potencia de los motores. El plan para la próxima temporada será aumentar la potencia del motor de combustión interna, con un incremento del flujo de combustible. Además, se disminuirá la potencia del motor eléctrico.

En la próxima temporada, habrá una menor utilización de la energía eléctrica.

De esta manera, se rompería la división 50-50 y pasaría a ser 60-40, a favor del motor de combustión. Aunque destacaron que estas modificaciones todavía no están confirmadas, ya que el comité de fabricantes de motores de la Fórmula 1 debe examinar el asunto y desarrollar propuestas que puedan ser aceptadas y ratificadas por la FIA.

Luego de obtener 6 puntos en Miami, el próximo objetivo de Franco Colapinto será el Gran Premio de Canadá, que se llevará a cabo desde el 22 hasta el 24 de mayo. Hasta entonces, el argentino se encuentra en Enstone, sede de Alpine, practicando con el simulador junto a Pierre Gasly.

La Fórmula 1 planea modificar el calendario

Luego de las cancelaciones de los GP de Bahréin y Arabia Saudita, la temporada de la Fórmula 1 quedó con un calendario de 22 carreras. Pero este número podría bajar si continúa el conflicto bélico en Medio Oriente.

Como hace ya varias temporadas, la Fórmula 1 cierra el año en Qatar y en Abu Dhabi. Con la situación actual, estas carreras están en la cuerda floja y la FIA ya analiza varias opciones.

Una de ellas es sumar a Turquía, que ya se anunció que estará en el calendario 2027. La máxima categoría podría decidir incorporarlo para este año para mantener el número mínimo de carreras. Otra opción, pero menos probable es una fecha doble en Las Vegas.