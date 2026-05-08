Con respaldo de Karina Milei, Manuel Adorni lideró la inauguración de una planta de Mercedes Benz

El jefe de gabinete Manuel Adorni encabezó este viernes la inauguración del nuevo Centro Industrial de Mercedes Benz en Zárate y fue acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. En medio de las investigaciones por su patrimonio, el funcionario defendió las medidas económicas del Gobierno y sostuvo que la Argentina atraviesa “un cambio de época”.

Durante el acto, Adorni fue el principal orador y agradeció a la empresa. “Quiero agradecerles por apostar por nuestro país, por entender que la Argentina cambió y por seguir exportando el talento argentino al mundo”, expresó. En las últimas horas, el funcionario evitó referirse públicamente a sus bienes y aseguró que no quiere “entorpecer el accionar de la Justicia”.

El discurso de Manuel Adorni en la inauguración de una planta de Mercedes Benz

Karina Milei acompañó toda la actividad y compartió el escenario con el jefe de Gabinete. La presencia de la secretaria general fue interpretada como una señal de respaldo político en medio de la controversia que rodea al funcionario.

Adorni también defendió el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei y apuntó contra quienes cuestionan las reformas oficiales. “Resulta paradójico que quienes dicen defender a la industria nacional decidan atentar contra ella”, afirmó.

Karina Milei acompañó al jefe de gabinete durante el acto.

En otro tramo de su discurso, el funcionario sostuvo que la inversión permitirá generar 2.500 puestos de trabajo directos y aseguró que representa “un testimonio del cambio de época que estamos viviendo”.

En ese sentido, Adorni remarcó que el Gobierno avanzó desde diciembre de 2023 con medidas para incentivar inversiones privadas. “Eliminamos el cepo cambiario, bajamos impuestos por el equivalente al 2,5% del PBI y el Ministerio de Desregulación derogó o modificó más de 15.000 normativas”, señaló.

Manuel Adorni defendió el rumbo económico del Gobierno

El jefe de Gabinete también destacó la implementación de la Ley Bases y del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Según explicó, esas herramientas buscan “generar miles de millones de dólares” en distintos sectores productivos.

En el cierre del acto, Adorni cuestionó la presión impositiva sobre las exportaciones y comparó la situación argentina con Brasil. “Los impuestos a la exportación son de quince puntos, de los cuales diez son ingresos brutos y tasas municipales”, indicó.

El funcionario aseguró además que las reformas laborales impulsadas por el Gobierno buscan fomentar el empleo registrado y reducir costos para las empresas. Entre ellas mencionó la reducción del 85% en las contribuciones patronales para determinados sectores.

También afirmó que el sector automotriz atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Señaló que en 2025 hubo un crecimiento del 47,8% en los patentamientos de vehículos cero kilómetro y más de 600.000 unidades comercializadas.

El acto cerró con un mensaje dirigido al sector empresario. “La Argentina cuenta por primera vez en mucho tiempo con los fundamentos correctos para que el cambio de paradigma sea en serio”, sostuvo el jefe de Gabinete frente a directivos y representantes industriales.

Con información de Infobae