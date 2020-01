Añelo tendrá nombre en sus calles y altura postal

“¿Viste “El Pampita”? De ahí, dos cuadras a la derecha, después subís una y ahí lo vas a ver”. Es una de las tantas indicaciones que podés recibir en Añelo cuando preguntás cómo llegar a algún lugar. Pero también es la forma en la que se dan las direcciones personales. El corazón de Vaca Muerta no sólo no tiene nombres en la mayoría de sus calles, sino que tampoco posee altura postal en sus edificaciones.



Sin embargo, esto comenzará a cambiar. Es que, a fin de año, se aprobaron las ordenanzas 518 y 521 que le dan nombre y altura postal a las 60 calles que actualmente componen el trazado urbano de la localidad que cobró relevancia nacional gracias a la explotación de no convencionales.



A 104 años de su fundación, aún se maneja con número de manzanas, un sistema poco práctico para una localidad que creció explosivamente en la última década.



Antes del boom de Vaca Muerta, Añelo era sólo un caserío que no superaba los 2.000 habitantes. Hoy la localidad petrolera ronda los 7.500 habitantes, según estimaciones del municipio local.



“Añelo durante toda su vida no tuvo altura postal entonces era muy difícil principalmente para la correspondencia de los vecinos, poder ubicar la casa. El viejo cartero no tenía problema porque conocía a todos, pero empezamos a crecer y ya la realidad cambió. No todos los vecinos saben donde viven todos, entonces teníamos una gran cantidad de correspondencia que iba a parar a la mesa de entradas del municipio, avisamos por la radio y así la buscaba el vecino”, contó a Río Negro, Milton Morales, actual intendente de la localidad que está a punto de dar un gran paso respecto al ordenamiento territorial.



“Era todo muy casero por eso tomamos la decisión de armar esta ordenanza que lo que nos ayudaba era hacer un ordenamiento en lo que respecta a la identificación de cada uno de los vecinos y que su correspondencia pueda llegar como en cualquier ciudad, que cada domicilio este identificado por el nombre de una calle y por un número”, agregó el intendente.



La noticia ya fue anunciada puertas adentro de la localidad. Sin embargo, Morales sostuvo que el impacto real del cambio se comenzará a notar dentro de un mes cuando se comiencen a instalar los carteles de calles y cuando se le solicite a los vecinos identificar sus lotes con la altura postal.

“La gente lo sabe, pero creo que va a tener el primer impacto cuando empiece a verlo plasmado en la cartelería. El vecino va a tomar dimensión cuando pueda comprar algo por internet y le llegue a su domicilio”, remarcó Morales sobre la importancia de las ordenanzas que se aprobaron en la recta final de su mandato como presidente del Concejo Deliberante de Añelo.



¿Cómo se van a llamar? Habrá ejes temáticos según los diferentes sectores de la localidad. Algunas tendrán nombres de árboles, frutales y arbustos; otras de ríos, arroyos y lagos, o pájaros de la región. También habrá calles llamadas como localidades, departamentos y parajes de la provincia así como nombres de otras provincias.



Otros sectores tendrán sus calles inspiradas en obras de literatura argentina, en provincias argentinas, presidentes del país y próceres libertarios, aunque aún se desconoce el detalle de sus nombres. Y por supuesto no faltarán algunos de los primeros pobladores de la localidad.

El casco urbano conservará los nombres que ya habían sido establecidos en una ordenanza anterior mediante un concurso con las escuelas de la localidad, muchas de ellas con nombres de personalidades del viejo Añelo.



¿Y Vaca Muerta? La calle con el nombre de la principal matriz productiva de la localidad no existirá, por lo menos en esta primera etapa. Así lo decidieron los concejales que fueron parte del órgano legislativo hasta el 10 de diciembre pasado, con el actual intendente como presidente.



“Vaca Muerta no está, si bien es algo que nos identifica no dejamos ninguna calle prevista con ese nombre”, aseguró Morales. Y agregó: “Siempre es un amor y odio con Vaca Muerta. Vaca Muerta es una patente que la vamos a utilizar, tenemos una fiesta que nos identifica como corazón de Vaca Muerta, creo que nos ha servido para desarrollarnos y para crecer pero no hay que perder la identidad de quienes somos y de donde venimos. Nuestro desarrollo siempre estuvo marcado y pautado por eso, por los crianceros, más allá del petróleo, Añelo sigue teniendo ese corazón de crianceros”.



Aunque aún no hay ninguna calle ligada al desarrollo petrolero, el intendente no cerró la puerta: “Seguramente el parque industrial sí va a tener más identificación con la industria. Los nombres de las calles del parque industrial no están establecidos y es muy probable que en su interior va a estar Vaca Muerta en algún cartel. El parque industrial va a estar definido y atravesado por una calle que seguramente llevará el nombre de Vaca Muerta o de los yacimientos y las áreas”.

Casco Urbano 60 cuadras tiene el ejido municipalidad de Añelo.

Las curiosidades de las calles de Añelo

• Aluminé: tres calles llevarán una denominación asociada a ese nombre. Estarán las arterias Aluminé, Río Aluminé y Lago Aluminé. Además, éstas últimas forman una esquina

• Bajada y subida: en un extremo de la localidad se encontrará la calle Bajada de los Patrias y en el otro Subida de los Patrias.

• Sin comunidades Mapuches: entre las calles detalladas en el anexo 1 de la ordenanza 521 casi no se prevén calles con nombres mapuches. Sólo los caciques Paynemil y Baigorrita tendrán sus calles.

• Añelo: una de las arterias de la localidad tendrá mucha carga identitaria. Es que se llamará Departamento Añelo.