“Nuestra cabeza está enfocada en el automovilismo nacional, y principalmente en TC, es la categoría a la que todos quieren llegar. Es la que más genera en el público”, destacó Facundo Ardusso, quien se convirtió en una de las figuras de la popular categoría como del Súper TC 2000, en la que fue bicampeón.



“En mi caso, no estaba enamorado del TC, quería llegar a TC2000, porque era hincha de algunos pilotos. Entonces no lo miraba fanatizado. Todo cambió, estoy enamorado, porque te da reconocimiento, cariño y respeto del público”, aseguró el Flaco.



El piloto del equipo Renault Sport, tanto en TC como en el Súper TC 2000, comentó que “entiendo que los jóvenes pilotos sientan lo mismo que me pasa. La escalera que se armó desde la ACTC es buenísima, porque los chicos llegan al TC muy formados”.



Ardusso reconoció que tiene como referentes a Agustín Canapino y a Matías Rossi, con los que peleó los títulos en ambas categorías.



“Canapino nos exigente porque está un escalón por encima de Rossi, son los dos mejores de Argentina. Tiene un talento natural que el simulador lo mejora y perfecciona, pero no le enseñó a manejar un auto de TC o Súper TC 2000 y ser campeón. Creció en un taller y eso colabora para su adaptación. A eso se suma que tiene a su padre y cuenta con un conocimiento técnico. No es quien es por el simulador”, destacó Ardusso.



Ardusso reconoció que “di un salto de calidad y pude destacarme en las pista. Cada día me dedico a ser mejor piloto. El automovilismo es mi enseñanza de vida, es mi calle. Me hizo aprender cómo hay que manejarse y defenderse. El Dakar me exigió mucho, a estudiar los riegos y me permitió sentirse mejor mentalmente, confiar en mí, que era un punto débil”.



Acerca de su experiencia en el Dakar de 2017, que se largó en Paraguay y terminó en Buenos Aires, confió que gracias a Emiliano Spataro pudo cumplirlo. “Me dio la oportunidad de lo que fue una experiencia brillante para mí. No era solo un auto, sino una prueba diferente. Cada día me fui haciendo, teniendo en cuenta que no tenía experiencia”, señaló.