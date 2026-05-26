Albóndigas de pollo y zucchini: sin grasa, jugosas y muy tiernas ¡platazo!

Una elaboración fácil y con mucho sabor. Se pueden comer frías o calientes. La sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechuga de pollo: 500 gr

zucchini mediano: 1

cebolla morada: ½ unidad

ajo: 1 diente

perejil picado: 2 cdas.

cilantro picado: 2 cdas.

menta picada: 1 cda.

sal: 1 cdita.

comino: 1 cdita.

pimienta negra: ½ cdita.

almidón de maíz: 2 cdas.

Preparación

En la procesadora picar el diente de ajo junto con la cebolla. Agregar las pechugas de pollo cortadas en cubos y procesar.

Pasar a un bol y agregar el zucchini rallado y escurrido, perejil picado, cilantro picado, menta picada, comino, sal, pimienta y almidón de maíz. Mezclar y dar forma de albóndigas (es una mezcla más bien blanda).

Disponer en una placa aceitada y llevar un rato a la heladera. Colocar sobre la superficie de las albóndigas un poquito de aceite o rocío vegetal. Cocinar en horno pre calentado a 200º C durante 30 minutos. ¡Listo, a disfrutar! Podés comerlas frías o calientes, solas o con una salsa mezclando yogur, jugo de limón, menta picada, sal y pimienta negra.


