Albóndigas de pollo y zucchini: sin grasa, jugosas y muy tiernas ¡platazo!
Una elaboración fácil y con mucho sabor. Se pueden comer frías o calientes. La sugerencia es de @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
pechuga de pollo: 500 gr
zucchini mediano: 1
cebolla morada: ½ unidad
ajo: 1 diente
perejil picado: 2 cdas.
cilantro picado: 2 cdas.
menta picada: 1 cda.
sal: 1 cdita.
comino: 1 cdita.
pimienta negra: ½ cdita.
almidón de maíz: 2 cdas.
Preparación
En la procesadora picar el diente de ajo junto con la cebolla. Agregar las pechugas de pollo cortadas en cubos y procesar.
Pasar a un bol y agregar el zucchini rallado y escurrido, perejil picado, cilantro picado, menta picada, comino, sal, pimienta y almidón de maíz. Mezclar y dar forma de albóndigas (es una mezcla más bien blanda).
Disponer en una placa aceitada y llevar un rato a la heladera. Colocar sobre la superficie de las albóndigas un poquito de aceite o rocío vegetal. Cocinar en horno pre calentado a 200º C durante 30 minutos. ¡Listo, a disfrutar! Podés comerlas frías o calientes, solas o con una salsa mezclando yogur, jugo de limón, menta picada, sal y pimienta negra.
