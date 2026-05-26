«Altamente probable»que el papa León XIV visite Argentina en noviembre, anunció Javier Milei

El presidente Javier Milei aseguró este martes que es “altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre 2026. Perú es otra de las escalas que podría incluir esa gira por la región.

Al respecto, destacó la gestión del canciller Pablo Quirno que «permitió cerrar posiciones». Enfatizó que el obispo de Roma vendrá a fin de año «salvo alguna desgracia».

Visita del papa León XIV a Argentina

Milei afirmó que a el Sumo Pontífice «es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre», dijo en diálogo con Radio Mitre.

Días atrás, Quirno publicó en X que estuvo con Milei para darle “la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino”. En su mensaje, agregó: “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”.

También el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló de la posible visita del papa al país. “Hay muchas posibilidades ciertas de que el Papa León venga. Hay que ser prudentes, hay que ser muy respetuoso, correcto. Tenemos que esperar la confirmación de la Santa Sede«, dijo el clerigo, citado por Infobae.

Javier Milei sobre las críticas durante el Tedeum

Durante el Tedeum, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva dijo que «lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”. También invitó a que haya este «el actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como nos decía Francisco».

Al respecto, el presidente se refirió a esas críticas. «Me parece que ha dado una opinión válida dentro de un encuadre digamos sobre las Sagradas Escrituras donde él da su opinión y que me parece absolutamente válida»., dijo Milei.