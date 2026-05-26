Calendario de ANSES mayo 2026: montos confirmados para las Becas Progresar y cómo saber si aprobaron tu solicitud

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos actuales de las Becas Progresar correspondientes a mayo de 2026 y aclaró que no habrá incrementos en los pagos del programa educativo durante este período.

Según detallaron desde Anses y el ministerio de Capital Humano, los estudiantes de nivel obligatorio y algunos beneficiarios de nivel superior no cobran el total de manera directa, ya que el organismo retiene un 20% del monto mensual hasta que se presente la documentación que acredita la condición de alumno regular.

ANSES confirmó los montos actuales de las Becas Progresar: qué cifras se establecieron

El beneficio continuará con un monto bruto mensual de $35.000, cifra que se mantiene congelada desde el año pasado pese a los aumentos aplicados recientemente en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Con esta modalidad, quienes se encuentren alcanzados por la retención perciben mensualmente $28.000, mientras que los $7.000 restantes se liquidan una vez cumplidos los requisitos académicos establecidos por el programa.

Anses continuará avanzando con la regularización de pagos pendientes correspondientes al ciclo lectivo 2025, mientras que muchos aspirantes ya comenzaron a recibir la aprobación de sus solicitudes para el período 2026 a través de la plataforma oficial de Progresar.

Desde el organismo recordaron que los interesados pueden consultar fechas de cobro, estado de inscripción y requisitos a través del sitio oficial de Anses y de la plataforma Mi Argentina, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES confirmó los montos actuales de las Becas Progresar: qué servicios de ayuda brindan

El programa contempla distintas líneas de asistencia destinadas a estudiantes de diferentes niveles educativos. Entre ellas se encuentran:

Progresar Obligatorio, orientada a quienes buscan terminar la primaria o secundaria

Progresar Superior, para carreras terciarias y universitarias

Progresar Enfermería y Formación Profesional, enfocada en cursos y capacitaciones laborales.