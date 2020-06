Arevalo: “Jerárquicos firmará hoy el acta por los salarios”

El sindicato de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa llegó a un acuerdo con las cámaras que nuclean a las empresas operadoras y en el transcurso de hoy firmarán el acta para garantizar los salarios del personal que representan hasta el 31 de julio.

“Si se puede, yo estoy firmando hoy. Está en vías por la situación que vivimos, hay que hacer una firma digital acá en Neuquén, luego se autentifica y nada más, son cuestiones administrativas, pero en el caso nuestro ya está”, confirmó el secretario general del gremio, Manuel Arévalo, en diálogo con Energía On.

Según pudo averiguar este medio, las cámaras de empresas ya enviaron las actas a todos los gremios del país y cada entidad está analizándolas. En el caso de los jerárquicos hubo un pequeño pedido de modificación para evitar segundas interpretaciones, pero se mantuvo el mismo acuerdo, con las mismas condiciones del que caducó en mayo.

Si bien la intención de los gremios era pedir que la vigencia del acuerdo sea, al menos, hasta agosto, finalmente caducará el 31 de julio, esto implica en las próximas semanas se volverán a ver las caras virtualmente las partes para discutir nuevos términos.

“Nosotros no estamos pidiendo barbaridades, sabemos que estamos en una situación difícil, pero mi función es buscar la mejor solución para los trabajadores, más en este momento”, indicó Arévalo.

La mayoría de los gremios petroleros del país llegan a un acuerdo que no les convence del todo, pero saben que ante el escenario de escasa actividad y casi nulas certezas de una reactivación plena, no hay muchas alternativas. “Para nosotros sería desubicado querer arrimar algo más a la mesa en estas instancias, no sería responsable”, concluyó Arévalo.