Carrió ahora contra Bullrich: “le ponen droga para que ella la encuentre”

La diputada Elisa Carrió, línder de la Coalición Cívica, no cede en su embestida contra diferentes integrantes de la administración del presidente Mauricio Macri y lejos de poner paños fríos en la interna de Cambiemos, le sube el tono a las polémicas. Durante una entrevista con el programa Mesa Chica, que se emite por LN+ y conduce el periodista José del Río, lanzó un manto de sospecha sobre los operativos contra el narcotráfico a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Creo que sectores de la fuerza la están engañanando: le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue”, apuntó. Más información: Cambiemos: otro duro frente de tormenta para Macri Consultada sobre quiénes serían esos sectores, respondió: “Sectores de Prefectura, de Gendarmería”. “Ellos hacen el negocio, pero te entregan una parte porque te dicen que están luchando. Yo estuve en el Norte, con varias recorridas, y en ningún momento me paró un control. Ni uno solo”, dijo. La dirigente habló además del juicio político al ministro de Justicia Germán Garavano, su relación con Cambiemos (con el presidente Macri y varios de los funcionarios) y también apuntó contra las mafias del fútbol y dirigentes de la oposición como Sergio Massa (Frente Renovador) entre otros.

Otras 10 frases de Carrió

“Si se cansa Macri me puede echar, no tengo problema en irme, pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia”.

“Muchos de Cambiemos nos sentimos usados. Muchos dirigentes importantes, queribles, adorables, nos sentimos usados”.

“Quiero que la sociedad entienda que no quiero romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia, a mi la gente no me vota para que mienta”.

“El mejor candidato a presidente por Cambiemos para el 2019 es Macri por las decisiones que ha tomado durante su gestión. Frigerio quiere ser presidente, con el peronismo puede”.

“Garavano intervino en la justicia de manera directa y amenazante en el caso Amia”.

Te puede interesar: Carrió: perdí la confianza en el presidente Macri

“Hay un acuerdo entre el PJ y sectores de Cambiemos para lograr la impunidad de Menem”.

“Moyano no es lo que cree que es. Es un criminal”.

“Massa es una ameba amorfa. Nadie le cree”.

“No quiero que las mafias del fútbol gobiernen la Nación”.

“Los argentinos están asfixiados y muchos muy decepcionados, el gobierno no valora suficientemente el esfuerzo de la gente”.

Redacción Central