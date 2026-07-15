Así sonó el himno argentino ante Inglaterra en la histórica semifinal del Mundial 2026.

En la tarde de este miércoles 15 de julio 2026, el imponente Atlanta Stadium se transformó en el epicentro de un fenómeno, al albergar el choque de semifinales del Mundial 2026. Horas antes de abrirse los accesos, una marea de más de 30 mil fanáticos de la Selección argentina inundó las calles de la ciudad norteamericana con banderas dedicadas a las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi, anticipando el clima de un duelo cargado de historia.

El ingreso de las escuadras al campo de juego, presentado por el mítico anunciador estadounidense Michael Buffer, preparó el escenario para una de las interpretaciones del himno argentino más conmovedoras y tensas de las que se tenga registro en el Mundial 2026, exponiendo la profunda rivalidad deportiva frente al conjunto de Inglaterra.

Mundial 2026: el fervor de la Selección Argentina y la drástica decisión táctica de Lionel Scaloni

El protocolo ceremonial, dispuesto por la FIFA al inicio del partido, otorgó el primer turno de las estrofas nacionales al representativo de los Three Lions, quienes administrativamente ejercían la condición de locales. Los acordes británicos se toparon de inmediato con el ensordecedor clamor de la tribuna albiceleste, que neutralizó la acústica del estadio al ritmo del clásico folklore futbolero.

Acto seguido, cuando el silencio dio paso a la introducción instrumental del himno argentino, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni se agruparon en el círculo central de la cancha para entonar la letra patria con un semblante de concentración extrema y orgullo, resistiendo los masivos silbidos y abucheos que bajaban desde los sectores ocupados por la parcialidad de Inglaterra.

La fisonomía del plantel nacional en el campo de juego también reflejó las determinaciones tácticas de último momento, dispuestas por el cuerpo técnico. De acuerdo con el nuevo protocolo reglamentario de la Copa del Mundo, los futbolistas suplentes se unieron a los once titulares sobre el césped, conformando un bloque monolítico en el círculo de cal.

EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO, PIEL DE GALLINA 🇦🇷🥹🩵 pic.twitter.com/bpJ1BF7dzQ — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Entre ellos se destacó la presencia del mediocampista Rodrigo De Paul, quien debió seguir el himno argentino desde la banca tras la sorpresiva decisión de Lionel Scaloni de dejarlo fuera de la alineación titular para darle paso al juvenil Giuliano Simeone en la banda derecha.

Desde el costado del campo, el propio director técnico y sus colaboradores acompañaron cada estrofa con idéntica intensidad, proyectando una imagen de cohesión y templanza de cara a la definición.

Mundial 2026: el peso de la historia y el gran sueño de la final en Nueva York

La carga dramática, que rodeó la entonación de los símbolos patrios, encuentra su justificación en un historial deportivo sumamente adverso y significativo para el fútbol de nuestro país. Los registros de la FIFA detallan que la Selección Argentina e Inglaterra se vieron las caras en 14 oportunidades oficiales, con una balanza que favorece a los europeos con seis victorias sobre tres triunfos argentinos y cinco empates.

El recuerdo más fresco de este clásico en el plano de los mundiales se remontaba a la amarga caída por 1 a 0 en la fase de grupos de Corea del Sur-Japón 2002, un resultado que allanó el camino para la temprana eliminación del equipo que conducía Marcelo Bielsa.

Esta semifinal del Mundial 2026 presentaba una recompensa infinitamente superior al pasado: el boleto directo al partido definitivo por la gloria, programado para disputarse el próximo domingo en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. En esa instancia final ya aguarda el seleccionado de España, que viene de consolidar su candidatura tras superar por 2 a 0 a Francia en la sede de Dallas.