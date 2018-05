Qué se espera para hoy del dólar

La semana pasada el Banco Central (BCRA) tuvo que intervenir el mercado para que no se le dispare la paridad cambiaria liquidando reservas por más de 4.300 millones de dólares. Pero con esto sólo no alcanzó: tuvo que elevar la tasa de interés hasta tocar el 30,25% anual presionando a los ahorristas para que no dejen sus pesos y migren hacia la moneda norteamericana.

Todas las miradas están puestas hoy en la apertura del mercado.

La mayor parte de los operadores esperan calma en el horizonte de corto plazo, o algunas variaciones en el tipo de cambio teniendo en cuenta que todavía quedan Lebac, en manos de fondos externos, que estarían en condiciones de adquirir otros 1.000 millones de dólares del mercado, generando cierta presión sobre el tipo de cambio.

Otra de las variables que está mirando el mercado es la interna que se desató por el aumento de las tarifas. Hasta en el mismo gobierno hay intereses contrapuestos por este tema. La oposición, por su parte, avanza en un proyecto propio para limitar los incrementos de las tarifas. Una mala señal si prospera esta iniciativa.

Preocupa también que importantes referentes del gabinete intentaran minimizar los hechos. “La suba del dólar fue sólo de 30 centavos, no es nada”, señaló el ministro Nicolás Dujovne al ser consultado por el tema. “El gobierno tiene herramientas para soportar estos vaivenes”, confió el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La mayor parte de los economistas aseguran que las variables macroeconómicas siguen complicadas y si las mismas no se ajustan difícilmente el país pueda encausarse en un crecimiento sostenido como pretende el oficialismo.

El inicio de la corrida se dio el día antes de la entrada en vigor del impuesto a la renta financiera para los inversores no residentes, el 25 de abril que coincidió con la suba de la tasa de interés de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto provocó una venta masiva de Lebac que tomaron posición en dólares. Desde el BCRA aseguran que todavía quedan el equivalente en unos 1.000 millones de dólares en Lebac en manos de fondos extranjeros.

El escenario que se avecina es complejo y más aún porque, por primera vez en la gestión Macri, se quiebra la expectativa que se tiene sobre el modelo económico. La corrida cambiaria, es la primera de las señales. Para algunos economistas este escenario es consecuencias del gradualismo. Mismas recetas de modelos anteriores, para otros.

La capacidad de fuego del BCRA todavía está intacta, teniendo en cuenta los más de 50.000 millones de dólares que tiene en sus reservas y la posibilidad de continuar subiendo la tasa. Pero todo este esquema tiene sus costos en el corto y mediano plazo.