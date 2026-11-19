Benjamín Vicuña estaría atravesando un difícil momento en medio del nuevo escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Aunque el actor chileno decidió mantenerse alejado de los enfrentamientos mediáticos, Yanina Latorre reveló una versión que generó repercusiones: habría recibido una amenaza para evitar que se pronunciara públicamente sobre su expareja.

Según informaron Ciudad Magazine, TN y A24, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) aseguró que una persona cercana al actor le contó que Vicuña estaría condicionado por una advertencia. La información surgió después de que el chileno evitara responder preguntas sobre los conflictos que involucran a la madre de sus hijos.

La supuesta amenaza a Benjamín Vicuña que reveló Yanina Latorre

Durante su programa, Yanina Latorre aseguró que había recibido información del entorno de Benjamín Vicuña sobre los motivos que explicarían su silencio.

“A mí alguien del entorno de él me dijo que él estaría amenazado”, reveló.

La conductora también reprodujo la advertencia que, según su fuente, habría recibido el actor:

“Si te metés, opinás o decís algo, o criticás algo que no me gusta, voy fuerte”.

Latorre sostuvo que esa situación estaría afectando emocionalmente al chileno.

“Él la está pasando muy mal”, afirmó.

La periodista vinculó la supuesta advertencia con el enfrentamiento entre la China Suárez y Mauro Icardi, aunque no presentó pruebas públicas que permitan confirmar que existió una amenaza.

Por qué Benjamín Vicuña evitaría hablar de la China Suárez

La revelación se produjo después de que Vicuña fuera consultado por el nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y su expareja.

El actor dejó en claro que no quería involucrarse en cuestiones ajenas a su vínculo familiar.

“No tengo nada que ver con eso, son historias de adultos”, respondió.

Además, remarcó que su principal preocupación es preservar a sus hijos y evitar que queden expuestos a las polémicas de los mayores.

Latorre interpretó esa actitud como parte de una situación más compleja.

Según la conductora, Vicuña tendría cosas para decir sobre su expareja, pero preferiría mantenerse en silencio para evitar nuevos enfrentamientos.

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por la situación de Vicuña

La versión generó preguntas entre los integrantes de Sálvese quien pueda.

Nicolás Peralta quiso saber qué podría motivar al actor a evitar declaraciones públicas y qué consecuencias temería enfrentar.

Latorre respondió con fuertes críticas hacia Mauro Icardi, actual pareja de la China Suárez.

“Andá a saber lo que ella sabe”, expresó, antes de cuestionar al futbolista por su comportamiento en redes sociales.

La conductora también sostuvo que, en su opinión, los últimos descargos públicos de la China Suárez podrían estar influenciados por Icardi.

Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a la interpretación personal de Latorre y no fueron confirmadas por los protagonistas.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los conflictos que involucran a sus hijos

En sus recientes declaraciones, Vicuña buscó diferenciar su vínculo familiar de las controversias mediáticas.

El actor señaló que no considera apropiado involucrar a los niños en los enfrentamientos entre adultos.

“A mí solo me involucra lo que tiene que ver con los niños”, manifestó.

También pidió que se dejara de exponer a los menores en este tipo de situaciones.

Sus palabras llegaron en medio de una nueva escalada del conflicto entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, que volvió a generar repercusiones en programas de televisión y redes sociales.

¿Benjamín Vicuña confirmó que recibió amenazas?

Hasta el momento, Benjamín Vicuña no confirmó públicamente haber recibido amenazas. Tampoco se conoció una confirmación por parte de la China Suárez sobre la advertencia mencionada por Yanina Latorre.

La información difundida por la conductora se basa en el relato que, según aseguró, recibió de una persona cercana al actor.

Por ahora, Vicuña mantiene su postura de no involucrarse en el conflicto mediático y de priorizar la privacidad de su familia.

Mientras tanto, las declaraciones de Latorre instalaron un nuevo interrogante sobre los motivos de su silencio y la relación que mantiene con su expareja.