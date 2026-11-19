Mario Pergolini volvió a sorprender con sus comentarios en Otro día perdido, el programa que conduce por El Trece. Esta vez, el blanco de sus observaciones fue Graciela Alfano, quien compartió una serie de fotografías desde un jacuzzi iluminado con luces de colores durante una escapada a Uruguay. Las imágenes despertaron la curiosidad del conductor, que cuestionó la práctica de bienestar que estaba realizando la actriz.

Según informó Infobae este jueves 19 de noviembre, Alfano se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Conchillas, una localidad del departamento uruguayo de Colonia, junto a su amiga Gabriela Castellani. Desde allí publicó imágenes de una sesión de cromoterapia, una práctica alternativa que utiliza luces de distintos colores.

Qué dijo Mario Pergolini sobre las fotos de Graciela Alfano

Durante la sección de espectáculos de Otro día perdido, Agustín “Rada” Aristarán presentó las imágenes de Alfano dentro de un jacuzzi iluminado con tonos azules, verdes y amarillos.

Las fotografías fueron suficientes para que Pergolini, Rada y Evelyn Botto comenzaran a intercambiar comentarios sobre la particular experiencia.

“No existe la cromoterapia”, afirmó Pergolini, dejando en claro su escepticismo sobre los supuestos beneficios terapéuticos de esta práctica.

Mientras el conductor cuestionaba el método, sus compañeros aprovecharon la situación para hacer diferentes bromas sobre el aspecto del agua y las luces.

Las bromas de Rada y Evelyn Botto sobre el jacuzzi de Alfano

Uno de los primeros comentarios llegó de la mano de Rada, quien comparó las imágenes con un escenario de contaminación.

“Se fueron de spa a Chernóbil, por lo que veo”, lanzó el humorista.

Evelyn Botto también se sumó al intercambio con una referencia cinematográfica.

“Es la pileta del pantano de Shrek”, comentó.

Las bromas continuaron cuando Rada comparó el color del agua con una bebida de kiwi y Botto hizo referencia a un resaltador.

En medio del intercambio, también se preguntaron en tono humorístico si la práctica contaba con algún tipo de aprobación de organismos sanitarios.

Finalmente, Pergolini decidió terminar con la seguidilla de comentarios.

“¡Basta, me tienen harto!”, exclamó, antes de que el programa continuara con otros temas.

Qué es la cromoterapia, la práctica que mostró Graciela Alfano

La cromoterapia, también conocida como terapia del color, es una práctica alternativa que propone utilizar luces de diferentes tonalidades para favorecer determinadas sensaciones de bienestar y relajación.

Sus promotores atribuyen a los colores distintos efectos sobre el estado de ánimo y el equilibrio emocional.

Sin embargo, no existe evidencia científica sólida que avale la cromoterapia como tratamiento médico para enfermedades. Por ese motivo, no debe considerarse un reemplazo de tratamientos indicados por profesionales de la salud.

En las fotografías que compartió desde Uruguay, Graciela Alfano no detalló qué beneficios buscaba obtener con la sesión.

La actriz acompañó las imágenes únicamente con el hashtag #terapiacromatica.

Las vacaciones de Graciela Alfano en Uruguay

Más allá de las fotografías que despertaron los comentarios de Pergolini, Alfano aprovechó su estadía en Uruguay para disfrutar de actividades al aire libre.

La actriz viajó a Conchillas, una pequeña localidad del departamento de Colonia, reconocida por su tranquilidad y por conservar parte de su arquitectura histórica vinculada con la presencia británica.

Durante la escapada estuvo acompañada por su amiga Gabriela Castellani, quien también compartió imágenes de ambas recorriendo en bicicleta las calles arboladas del lugar.

Sin embargo, fueron las fotografías del jacuzzi iluminado las que terminaron convirtiéndose en tema de conversación en la televisión argentina.

El episodio dejó un nuevo momento de humor en Otro día perdido, con Mario Pergolini cuestionando una práctica alternativa y sus compañeros sumando comentarios sobre las imágenes de Graciela Alfano.