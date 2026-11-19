Milei y Bullrich desactivan las tensiones y podrían reencontrarse en una cena en Puerto Madero
Luego de ratificar públicamente su alianza en televisión, Javier Milei y Patricia Bullrich podrían coincidir esta noche en un evento en Buenos Aires.
Después de semanas marcadas por fricciones internas y versiones de distanciamiento, el vínculo entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ingresó en una etapa de distensión pública.
Tras intercambiar gestos de respaldo recíproco en entrevistas emitidas este miércoles por la señal A24 y consignadas por el portal Infobae, ambos dirigentes podrían volver a mostrarse juntos esta noche en la primera Cena Anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que se realizará en Puerto Madero.
Cómo será el posible encuentro de Javier Milei y Patricia Bullrich en Buenos Aires
La eventual foto conjunta tiene escenario y horario definidos, aunque permanece sujeta a la dinámica parlamentaria de la jornada.
Javier Milei asistirá como orador principal a la gala organizada por el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, entidad presidida por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, dirigente cercana a Patricia Bullrich.
Por su parte, la senadora oficialista recibió la invitación formal para participar del encuentro, pero su presencia dependerá de la extensión de la sesión ordinaria que celebra hoy la Cámara de Senadores, donde se debaten proyectos clave como Discapacidad, Patentes e Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
En la antesala del evento, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó desactivar cualquier especulación al definir a Bullrich como «una persona fundamental para el Gobierno».
El acuerdo detrás de la tregua: la Reforma Política en el Senado y los límites económicos
El acercamiento discursivo entre Javier Milei y Patricia Bullrich se apoya en una necesidad política mutua, que quedó expuesta durante las últimas 48 horas:
- El rol clave en el Senado: según reconstruyó Infobae a partir de fuentes parlamentarias, Patricia Bullrich resultó determinante anoche para destrabar las negociaciones y reunir las firmas necesarias para emitir dictamen sobre la Reforma Política (que incluye la suspensión de las PASO), luego de advertir en la Mesa Política que el esquema de listas colectoras trababa el respaldo de los bloques aliados.
- La definición de «socios políticos»: en diálogo con A24, Javier Milei descartó de plano una salida de la exministra de Seguridad («¿Cómo la vamos a echar? Es mi socia política»), mientras que Patricia Bullrich, horas más tarde en el mismo canal, ratificó su alineamiento con el rumbo económico («La discusión no es turbulencia, la discusión es sana»).
- El límite fiscal innegociable: pese a la sintonía política, el jefe de Estado mantuvo firme su rechazo al pedido de «refuerzo» económico que había planteado la senadora, descartando cualquier medida tipo «plan platita» y reafirmando que el equilibrio fiscal constituye una restricción absoluta.
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