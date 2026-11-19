Después de semanas marcadas por fricciones internas y versiones de distanciamiento, el vínculo entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ingresó en una etapa de distensión pública.

Tras intercambiar gestos de respaldo recíproco en entrevistas emitidas este miércoles por la señal A24 y consignadas por el portal Infobae, ambos dirigentes podrían volver a mostrarse juntos esta noche en la primera Cena Anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que se realizará en Puerto Madero.

Cómo será el posible encuentro de Javier Milei y Patricia Bullrich en Buenos Aires

La eventual foto conjunta tiene escenario y horario definidos, aunque permanece sujeta a la dinámica parlamentaria de la jornada.

Javier Milei asistirá como orador principal a la gala organizada por el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, entidad presidida por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, dirigente cercana a Patricia Bullrich.

Por su parte, la senadora oficialista recibió la invitación formal para participar del encuentro, pero su presencia dependerá de la extensión de la sesión ordinaria que celebra hoy la Cámara de Senadores, donde se debaten proyectos clave como Discapacidad, Patentes e Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En la antesala del evento, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó desactivar cualquier especulación al definir a Bullrich como «una persona fundamental para el Gobierno».

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El acercamiento discursivo entre Javier Milei y Patricia Bullrich se apoya en una necesidad política mutua, que quedó expuesta durante las últimas 48 horas: